"Це було останнє, що ти сказав мені вживу": українка створила щоденник пам'яті свого коханого, який загинув у Ворзелі

Щоденник пам'яті Євгена Гаврилюка

20 березня на сторінці дівчини з'явився перший допис у форматі щоденника онлайн. Вона каже, що записує думки в нотатки вже останні два тижні, тому що має, що сказати.

Фото: instagram.com/gavreallook

"Мені важко щось написати про тебе, бо і в мирному житті я думала, що мені не стане таланту це робити. З цієї ж причини я ніколи не наважувалась тебе малювати. Ти занадто гарний. Я казала, що не хочу дітей, але насправді я б ніколи не змарнувала цей генетичний потенціал. Сподіваюсь, ти це розумів, бо я вголос говорила багато дурниць, і мовчала про важливе", - ділиться Наталя.

Цей допис вона опублікувала в день народження коханого.

Вона розповідає, що вони планували спільні подорожі, концерти, а ще завершували ремонт. Пара саме чекала на останню деталь - дзеркало у ванну кімнату. А ще додає, що останніми словами Жені були, як сильно він її любить.

"Ти злився, що я так часто питаю чи любиш ти мене, і тепер я уже не питатиму, бо знаю точно. Це було останнє, що ти сказав мені вживу", - написала Наталя.

"Мені прислали фото з твоєї могили"

24 лютого Наталя виїхала з Києва. Вона розповідає, що тоді Євген сказав їй взяти в евакуацію нові штани, щоб вона ще мала шанс їх одягнути.

"Зубну щітку я забула, але ти сказав взяти нові штани, які ще з біркою. Щоб був шанс їх вдягнути. Я взяла, все ще не наважуюсь вдягти", - пише вона.

У наступному дописі Наталя згадує похорон коханого та зустріч із його батьками.

Євген Гаврилюк (фото: instagram.com/gavreallook)

"Мені навіть прислали фото твоєї могили. З різних ракурсів. Діджиталізейшен, котя, тебе це мало би насмішити. Поговорила з твоїми батьками, домовились якось жити далі і чекати нашої зустрічі", - розповідає авторка щоденника.

Євген Гаврилюк мав позивний "Юджин". Він став цілим світом для дівчини, яка описує його своїм героєм.

"Тут нема тексту про Героя Юджина, бо все це і так зрозуміло. Я тобою пишаюсь і вдячна за все. Але для мене ти більше, ніж Юджин, ти - весь мій світ, який сьогодні закрили у труні. Просто дуже страшно побачити "20.03.1994 - 03.03.2022" і твоє ім‘я поруч. Ти ж знаєш, що я ще та боягузка", - пише авторка щоденника.

Наталя та Євген (фото: instagram.com/gavreallook)

Зараз Наталя проживає у США. До 24 лютого вони з Женею разом збиралися отримати візу. Вона пише, що їй досить важко жити самій, адже облаштуванням і "чоловічими справами" вона також займається самотужки.

"Загалом, я люблю тишу, але кожен раз, коли я заходжу в пусту квартиру після робочого дня чи «тусовки», я вітаюсь. Я знаю, там нікого нема, тільки фото. Але раптом все як в Гаррі Поттері? Звісно, у них є справи, але інколи вони приходять. Шиза?"

Фото: instagram.com/gavreallook