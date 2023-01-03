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Окупанти перетворюють Маріуполь на пустелю: нове відео зі зруйнованого міста

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Маріуполь, Вівторок 03 січня 2023 12:29
Окупанти перетворюють Маріуполь на пустелю: нове відео зі зруйнованого міста У Маріуполі окупанти зносять усі будинки (фото: GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У тимчасово окупованому місті Маріуполі у дворах досі стоять спалені машини, багато де лежить сміття й повалені огорожі. З'явилось нове відео, яке зняте в перші дні січня 2023 року.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

У якому стані зараз місто

На відео видно, що будинки, розбиті російськими снарядами, ракетами та бомбами, у жахливому стані.

Частину багатоповерхівок, які стали непридатними для проживання після ударів росіян, окупанти просто зносять.

"Окупанти продовжують без зупинки перетворювати Маріуполь на пустелю", - йдеться у повідомлені.

За його словами, Черемушки Приморського району фактично перестали існувати. Бульвар Меотиди на Лівобережжі біля "Азовсталі" перетворено на чорну пляму порожнечі. Вулицю Куїнджі у центрі майже повністю зносять російські окупанти.

"Маріуполя, який ми знали, більше немає. За раптовими фото навіть місцеві вже не впізнають знайомі місця", - додав Андрющенко.

Раніше ми повідомляли, у Маріуполі першокласникам розповідають, що українці - "вигадана нація".

Також ми писали, що у Маріуполі люди набирають питну воду з калюж.

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