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"ЗСУ переможе!": маленька дівчинка передала військовим зворушливий лист та гроші

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Понеділок 19 грудня 2022 11:02
"ЗСУ переможе!": маленька дівчинка передала військовим зворушливий лист та гроші Дитина передала листа українським військовим (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Російські військові масово обстрілюють мирні міста України. Тому, на жаль, замість безтурботного дитинства, діти змушені жити у нових реаліях та усіма методами наближають перемогу.

Про це повідомили на сторінці Регіонального управління Сил ТР "Південь" у Facebook.

Що написала дівчинка

Одного дня до 126-ї окремої бригади територіальної оборони Одеси, прийшов маленький хлопчик та приніс конверт, зроблений своїми руками. Після цього він одразу пішов додому. Згодом, коли воїни розкрили це послання, то були дуже розчулені.

"Дуже дякую вам! Щоб ви швидше повернулися додому! ЗСУ переможе! Якби не ви - то ми б уже не були. Велике-велике вам спасибі", - написала дитина у листі.

Також у конверті було 500 гривень. Бійці розшукали автора записки - нею виявилась дівчинка.

Військовослужбовці бригади презентували дівчинці мотиваційний шеврон бригади та висловили велику вдячність.

Такий великий вчинок дітей ще раз доводить, що українці до останнього будуть боротись за свою долю та свободу.

&quot;ЗСУ переможе!&quot;: маленька дівчинка передала військовим зворушливий лист та гроші&quot;ЗСУ переможе!&quot;: маленька дівчинка передала військовим зворушливий лист та грошіДівчинка передала українським військовим лист з подякою та гроші (facebook.com/TROPIVDEN)

Раніше ми повідомляли, що у Маріїнському палаці нагородили дітей-рятувальників, які наближають перемогу України.

Також ми писали, в Чернігові 8-річний хлопчик зібрав 60 тисяч гривень для допомоги військовим ЗСУ.

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