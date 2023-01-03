"Это было последнее, что ты сказал мне вживую": украинка создала дневник памяти своего любимого, погибшего в Ворзеле

Дневник памяти Евгения Гаврилюка

20 марта на странице девушки появилось первое сообщение в формате дневника онлайн. Она говорит, что записывает мысли в заметки уже последние две недели, потому что имеет что сказать.

Фото: instagram.com/gavreallook

"Мне трудно что-то написать о тебе, потому что и в мирной жизни я думала, что мне не станет таланта это делать. По этой же причине я никогда не решалась тебя рисовать. Ты слишком хорош. Я говорила, что не хочу детей, но на самом деле я бы никогда не упустила этот генетический потенциал. Надеюсь, ты это понимал, потому что я вслух говорила много глупостей, и молчала о важном", - делится Наталья.

Это сообщение она опубликовала в день рождения любимого.

Она рассказывает, что они планировали совместные поездки, концерты, а еще завершали ремонт. Пара как раз ждала последнюю деталь - зеркало в ванную комнату. А еще добавляет, что последние слова Жени были, как сильно он ее любит.

"Ты злился, что я так часто спрашиваю любишь ли ты меня, и теперь я уже не спрашивать, потому что знаю точно. Это было последнее, что ты сказал мне вживую", - написала Наталья.

"Мне прислали фото из твоей могилы"

24 февраля Наталья уехала из Киева. Она рассказывает, что тогда Евгений сказал ей взять в эвакуацию новые штаны, чтобы у нее еще был шанс их надеть.

"Зубную щетку я забыла, но ты сказал взять новые штаны, которые еще с биркой. Чтобы был шанс их надеть. Я взяла, все еще не решаюсь надеть", - пишет она.

В следующем сообщении Наталья вспоминает похороны любимого и встречу с его родителями.

Евгений Гаврилюк (фото: instagram.com/gavreallook)

"Мне даже прислали фото твоей могилы. С разных ракурсов. Диджитализейшен, котя, тебя это должно было бы насмешить. Поговорила с твоими родителями, договорились как-то жить дальше и ждать нашей встречи", - рассказывает автор дневника.

У Евгения Гаврилюка был позывной "Юджин". Он стал целым миром для девушки, описывающей его своим героем.

"Здесь нет текста о Герое Юджине, потому что все это и так понятно. Я тобой горжусь и благодарна за все. Но для меня ты больше, чем Юджин, ты - весь мой мир, который сегодня закрыли в гробу. Просто очень страшно увидеть "20.03 .1994 - 03.03.2022" и твое имя рядом. Ты же знаешь, что я трусливая", - пишет автор дневника.

Наталья и Евгений (фото: instagram.com/gavreallook)

Сейчас Наталья проживает в США. До 24 февраля они с Женей вместе собирались получить визу. Она пишет, что ей достаточно тяжело жить самой, ведь обустройством и "мужскими делами" она также занимается своими силами.

"В общем, я люблю тишину, но каждый раз, когда я захожу в пустую квартиру после рабочего дня или "тусовки", я здороваюсь. Я знаю, там никого нет, только фото. Но вдруг все как в Гарри Поттере? Конечно, у них есть дела, но иногда они приходят. Шиза?"

Фото: instagram.com/gavreallook