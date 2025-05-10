Це бомба сповільненої дії: про які ризики дешевого корму для здоров'я кота або собаки ви точно не знаєте

Чому дешеві корми не якісні

Багато дешевих кормів для собак і котів містять низькоякісні інгредієнти, які можуть бути шкідливими для здоров'я тварини.

Наприклад, у складі часто можна знайти сою, кукурудзу, пшеницю та інші наповнювачі, які не забезпечують необхідні поживні речовини.

Такі продукти можуть призвести до проблем із травленням, алергій і навіть до порушень обміну речовин.

Небезпечні добавки та ароматизатори

Дешеві корми часто містять штучні ароматизатори та барвники, що може викликати алергічні реакції та негативно впливати на печінку й інші органи тварини. Іноді такі добавки можуть бути не тільки небезпечними, але й отруйними у довгостроковій перспективі.

Часто у корми для тварин додають цукор, різноманітні ароматичні добавки, щоб тварині корм сподобався. Але це зовсім не гарантує якість. Бо люди теж люблять шкідливу їжу саме за її чудовий смак.

Недостатньо білка та інших поживних речовин

Нашим улюбленцями, як і їх власникам, потрібна збалансована їжа з достатньою кількістю білка. Багато дешевих кормів не містять достатньо білка, який є основним будівельним матеріалом для організму вашого пухнастика.

Замість нього використовуються дешеві наповнювачі, що не забезпечують необхідного харчування. Це може призвести до загального ослаблення імунної системи та розвитку різних захворювань.

Як дешеві корми впливають на здоров'я

Наслідки годування дешевими кормами можуть бути вкрай серйозними.Погіршення шкіри й шерсті, зайва вага, проблеми з органами травлення, алергії, а також довгострокові хронічні захворювання - це лише деякі з можливих наслідків. Згодом лікування цих проблем може обійтися значно дорожче, ніж харчування хорошим кормом. Неякісний корм може смакувати коту або собаці, але він може сильно зашкодити здоров'ю (фото: freepik.com)

Як визначити якісний корм: клас корму та що має бути у складі

Коли ви обираєте корм для свого улюбленця, важливо звертати увагу не лише на ціну, а й на клас продукту та склад. Зараз майже щотижня з'являється новий корм і заплутатися у виборі може будь-який власник тварини. А вірити сліпо рекламі, яка називає корм "якісним, з натуральних інгредієнтів, з вітамінами" - не варто.

Ось кілька порад, як визначити, чи є корм якісним:

Клас корму: преміум, суперпреміум чи економ

Увесь корм для собак та котів на ринку поділяється на три основні категорії: економ, преміум і суперпреміум.

Преміум і суперпреміум корми, як правило, містять високоякісні інгредієнти, тоді як економ варіанти часто включають дешеві наповнювачі та низькоякісні білки.

Якщо ви хочете забезпечити своєму улюбленцю хороше харчування, звертайте увагу на корми преміум класу або вищий.

Склад на етикетці. Перше, що має бути на етикетці - це джерело білка. Це може бути курка, яловичина, індичка, риба тощо. Важливо, щоб джерело білка було на першому місці в складі.

Неякісні корми часто містять кукурудзу, сою або пшеницю в якості основних інгредієнтів. Ці компоненти можуть бути дешево закуплені, але вони не дають необхідної кількості корисних білків для тварини.

Натуральні консерванти. У якісних кормах використовують натуральні консерванти, наприклад, токофероли (вітамін E), в той час, як дешеві варіанти можуть містити синтетичні добавки.

Неякісні корми можуть містити штучні барвники та ароматизатори, які додаються для покращення смаку та вигляду корму, але можуть мати негативний вплив на здоров'я тварини.

Корисні добавки. Якісний корм буде містити добавки, такі як омега-3 та омега-6 жирні кислоти, які сприяють здоров'ю шерсті та шкіри, а також пребіотики для нормалізації травлення.

Читання етикетки: на що звертати увагу

Пріоритет на білки (курка, яловичина, риба)

Без шкідливих наповнювачів (кукурудза, пшениця)

Природні консерванти та відсутність штучних добавок

Додаткові корисні компоненти (омега-кислоти, пребіотики, антиоксиданти)

Від якісного корму залежить не тільки здоров'я кота чи собаки, а й тривалість їхнього життя (фото: freepik.com)

Що станеться з твариною, яку годують неякісним кормом

Неякісне харчування може призвести до серйозних проблем зі здоров'ям ваших улюбленців. Ось, які основні проблеми називають ветеринари:

Проблеми з травленням

Тварини, які отримують неякісне харчування, часто страждають на розлади шлунку, діарею або запори. Це може бути результатом низької якості інгредієнтів, які не перетравлюються належним чином.

Алергії та шкірні проблеми

Штучні барвники, ароматизатори, зернові добавки або навіть неякісні білки можуть викликати алергічні реакції у тварин. Це може призвести до свербежу, випадіння шерсті, дерматитів і інших шкірних захворювань.

Проблеми з вагою та ожиріння

Дешеві корми часто містять значну кількість вуглеводів (наприклад, кукурудзу та пшеницю), що може призвести до збільшення маси тіла. Ожиріння у собак і котів є серйозною проблемою, яка підвищує ризик захворювань серцево-судинної системи та діабету.

Серцево-судинні захворювання

Тварини, які споживають неякісні корми з недостатньою кількістю омега-3 жирних кислот та інших корисних добавок, можуть розвинути серцево-судинні захворювання. Це може призвести до порушення серцевого ритму, артеріальної гіпертонії та інших серйозних проблем.

Порушення функції нирок і печінки

Продукти низької якості, що містять шкідливі добавки або недосяжні білки, можуть викликати отруєння організму, що з часом призведе до порушення роботи нирок і печінки.

Зниження імунітету та загальна слабкість

Якщо корм не забезпечує необхідні вітаміни, мінерали та інші поживні речовини, імунітет тварини може ослабнути, і вона стане вразливою до різних інфекцій та захворювань.

Ранні хвороби та передчасне старіння

Низькоякісне харчування може призвести до передчасного старіння, розвитку хронічних захворювань і значного зниження тривалості життя ваших улюбленців.

У результаті, годування неякісним кормом може обернутися не тільки проблемами зі здоров'ям вашої тварини, але й значними витратами на лікування та ветеринарні послуги.

Тому обирати корм варто дуже уважно, і краще витратити більше на якісний продукт, щоб забезпечити довге та здорове життя вашому улюбленцю.