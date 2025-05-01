Скільки разів на день треба вигулювати собаку: поради для різних порід

Чи достатньо однієї чи двох прогулянок на день для собаки? Більшість власників не усвідомлює, як графік вигулу впливає на фізичне та психічне здоров’я тварини. Скільки потрібно гуляти з собакою, щоб вона була здорова і весела?

Скільки потрібно вигулювати собаку і що про прогулянки має знати кожен власник, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Для чого собаці потрібна прогулянка

Коли ви кажете, щоб собака зробила усі свої справи (тобто, сходила у туалет) - ви будете мати рацію. Але це тільки один важливий фактор з цілого списку інших:

Для фізичної активності (підтримка м'язового тонусу, ваги, здоров'я серцево-судинної системи)

Розумова стимуляція (дослідження запахів, звуків, нового середовища)

Соціалізація (взаємодія з іншими тваринами та людьми)

Зменшення стресу та нудьги

Профілактика деструктивної поведінки (надмірний гавкіт, занадто активні ігри у приміщеннях, гризіння речей та меблів)

Зміцнення зв'язку між власником і собакою

Скільки разів на день вигулювати собаку

Більшість ветеринарів рекомендують: мінімум двічі на день з тривалістю від 20 до 60 хвилин, але ідеально - три-чотири прогулянки. Це стосується не лише фізіологічних потреб, а й соціалізації, зниження тривожності та профілактики ожиріння.

Для дорослого собаки середнього розміру (лабрадор, спанієль, вівчарка):

вранці (15-30 хвилин)

вдень або ввечері (40-60 хвилин активного руху)

пізно ввечері (коротка прогулянка перед сном)

Для цуценят і літніх собак графік змінюється:

цуценятам до 6 місяців - 4-6 прогулянок на день

старшим псам менше навантаження, але регулярність зберігається.

Прогулянка собаці потрібна не тільки для туалету (фото: Getty Images)

Часті помилки під час вигулу

Одна прогулянка на день - недостатньо для здорової собаки

Нудні маршрути без змін - знижують стимуляцію та викликають стрес

Постійно поспіхом - не дає собаці час на нюхову активність

Відсутність регулярності - краще двічі по 30 хвилин, ніж 1 раз по 1-2 годині (послідовність дає собаці відчуття стабільності й задовольняє всі потреби)

Як вигулювати правильно

мінімум 2 повноцінні прогулянки щодня

змінюйте маршрути та ритм

дайте тварині понюхати все, що хоче це соціальні мережі для собак

уникайте лише асфальтованих маршрутів - потрібна і земля, і трава

якість важливіша за час - прогулянка має бути інтерактивна (досліджувати, нюхати, гратися, бігати)

Кому потрібно більше вигулу

Ветеринари наголошують: не всі породи однаково потребують активності. Орієнтуйтесь не лише на розмір собаки, а й на її темперамент і фізіологічні потреби.

Висока потреба у вигулі (3-4 рази на день, активні прогулянки):

Вівчарки (німецька, бельгійська, малінуа)

Бордер-колі

Хаскі та маламути

Далматини

Джек-рассел тер’єри

Веймаранер

Ці породи виведені для роботи або бігу, тому їм життєво необхідна регулярна інтенсивна активність.

Помірна потреба (2-3 прогулянки, середня активність):

Лабрадори та ретривери

Кокер-спанієлі

Біглі

Ши-тцу

Коргі

Ці собаки добре адаптуються до міського життя, але потребують структурованих прогулянок з елементами гри та нюху.

Мінімальна потреба у вигулі (2 нетривалі прогулянки на день):

Чихуахуа

Пекінеси

Йоркширські тер’єри

Мопси

Бульдоги (французький, англійський)

Ці породи менш витривалі фізично, часто мають проблеми з диханням або суглобами. Для них важлива частота, а не тривалість вигулу.

Якщо у собаки є проблеми зі здоров'ям, то потрібні обмеження (наприклад по часу та інтенсивності) - це варто узгодити з ветеринаром.

Але пам'ятайте, що навіть, якщо у вас домашня порода чи собака, яка не дуже здорова, не пропускайте прогулянки. Собака, яка декілька днів не бачить вулицю, має вищий ризик тривоги, ожиріння та проблем з серцем. Краще гуляти двічі на день по 30 хвилин, ніж один раз і не регулярно (фото: Getty Images)

А якщо вигулювати мало?

Найчастіша помилка власників - недооцінка важливості регулярних та змістовних прогулянок.

Недостатній вигул - це не просто невиконання фізіологічної потреби, це серйозне обмеження для собаки, що може призвести до стресу, тривожності та проблем з поведінкою, які потім доводиться виправляти з кінологом.

"Кожен собака індивідуальний, і універсальної формули немає. Золоте правило - спостерігайте за своїм улюбленцем, за його енергією, поведінкою вдома після прогулянки. І не соромтеся запитати свого ветеринара про оптимальний графік саме для вашого собаки, виходячи з його даних", - пояснює головний ветеринар Американського кінологічного клубу (АКС) доктор Джеррі Кляйн.

Як зрозуміти, що собаці потрібна прогулянка

Спостерігайте за твариною та навчіться її слухати. Основні ознаки бажання вийти на вулицю: