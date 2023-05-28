Це не алергія! Педіатр розповіла правду про "висип" у дітей після полуниці і черешні

Коли можна давати ягоди?

За словами медика, такі ягоди, як полуницю, черешню, вишню, ожину, малину можна вводити в раціон малюка вже з шести місяців. Тобто з початком першого прикорму.

"Та будь-які ягоди і фрукти можна з шести місяців!" - запевняє Ірина Платонова.

А як бути з "алергією" на полуницю?

Невролог зазначила, що полуниця не належить до найпоширеніших харчових алергенів.

"Якщо після прийому полуниці в дитини почервоніло навколо ротика - це не алергія! Це через кислоти, які подразнили шкіру дитини", - переконана лікарка.

Щоб цього уникнути, наступного разу перед вживанням полуниці намастіть навколо ротика дитини кремом з емолентом (захисним зволожуючим) і можна їсти далі.

"Не забирайте у дітей можливість отримувати вітаміни і мінерали з сезонними фруктами і ягодами. Це дуже важливо!" - підкреслила Ірина Платонова.

Важливо!

Навіть якщо ваша полуниця домашня, без "хімії", з вашого саду-городу, її обов'язково треба мити перед вживанням. Якщо не хочете лікувати гельмінтози і кишкові інфекції.

Подавати полуницю малюкові треба так:

Фото: instagram.com/dr_iryna