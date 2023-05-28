Это не аллергия! Педиатр рассказала правду о "сыпи" у детей после клубники и черешни

Из-за страха, что детишек "посыплет" после ягод, многие родители лишают малышей от такого ценного источника витаминов и микроэлементов, как клубника, вишня, черешня, малина и т. д.
На самом деле первые летние ягоды детям можно давать уже с очень раннего возраста, еще до того, как малыш начнет самостоятельно ходить.
Об этом в Instagram рассказала детский врач-невролог, педиатр Ирина Платонова.
По словам медика, такие ягоды, как клубнику, черешню, вишню, ежевику, малину можно вводить в рацион малыша уже с шести месяцев. То есть с началом первого прикорма.
"Да любые ягоды и фрукты можно с шести месяцев!" - уверяет Ирина Платонова.
Невролог отметила, что клубника не относится к наиболее распространенным пищевым аллергенам.
"Если после приема клубники у ребенка покраснело вокруг ротика - это не аллергия! Это из-за кислот, раздражающих кожу ребенка", - убеждена врач.
Чтобы этого избежать, в следующий раз перед употреблением клубники мажьте вокруг ротика ребенка кремом с эмолентом (защитным увлажняющим) и можно есть дальше.
"Не отнимайте у детей возможность получать витамины и минералы с сезонными фруктами и ягодами. Это очень важно!" - подчеркнула Ирина Платонова.
Даже если ваша клубника домашняя, без "химии", из вашего сада-огорода, ее обязательно нужно мыть перед употреблением. Если вы не хотите лечить гельминтозы и кишечные инфекции.
Фото: instagram.com/dr_iryna
Раньше мы писали, в чем настоящая польза клубники, и кому следует отказаться от употребления ягоды.
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