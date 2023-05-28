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Это не аллергия! Педиатр рассказала правду о "сыпи" у детей после клубники и черешни

Когда детям можно давать ягоды (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Из-за страха, что детишек "посыплет" после ягод, многие родители лишают малышей от такого ценного источника витаминов и микроэлементов, как клубника, вишня, черешня, малина и т. д.

На самом деле первые летние ягоды детям можно давать уже с очень раннего возраста, еще до того, как малыш начнет самостоятельно ходить.

Об этом в Instagram рассказала детский врач-невролог, педиатр Ирина Платонова.

Когда можно давать ягоды?

По словам медика, такие ягоды, как клубнику, черешню, вишню, ежевику, малину можно вводить в рацион малыша уже с шести месяцев. То есть с началом первого прикорма.

"Да любые ягоды и фрукты можно с шести месяцев!" - уверяет Ирина Платонова.

А как быть с "аллергией" на клубнику?

Невролог отметила, что клубника не относится к наиболее распространенным пищевым аллергенам.

"Если после приема клубники у ребенка покраснело вокруг ротика - это не аллергия! Это из-за кислот, раздражающих кожу ребенка", - убеждена врач.

Чтобы этого избежать, в следующий раз перед употреблением клубники мажьте вокруг ротика ребенка кремом с эмолентом (защитным увлажняющим) и можно есть дальше.

"Не отнимайте у детей возможность получать витамины и минералы с сезонными фруктами и ягодами. Это очень важно!" - подчеркнула Ирина Платонова.

Важно!

Даже если ваша клубника домашняя, без "химии", из вашего сада-огорода, ее обязательно нужно мыть перед употреблением. Если вы не хотите лечить гельминтозы и кишечные инфекции.

Подавать клубнику малышу нужно так:

Фото: instagram.com/dr_iryna

Раньше мы писали, в чем настоящая польза клубники, и кому следует отказаться от употребления ягоды.

Также читайте, какова стоимость малины в магазинах и на рынках Киева.

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дітиягодипедиатр