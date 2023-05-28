Це не алергія! Педіатр розповіла правду про "висип" у дітей після полуниці і черешні

Насправді, перші літні ягоди дітлахам можна давати вже з дуже раннього віку, ще до того, як малюк почне самостійно ходити.

Через страх, що дітлахів "посипле" після ягід, багато батьків позбавляють малюків від такого цінного джерела вітамінів та мікроелементів, як полуниця, вишня, черешня, малина тощо.

Про це в Instagram розповіла дитячий лікар-невролог, педіатр Ірина Платонова.

Коли можна давати ягоди?

За словами медика, такі ягоди, як полуницю, черешню, вишню, ожину, малину можна вводити в раціон малюка вже з шести місяців. Тобто з початком першого прикорму.

"Та будь-які ягоди і фрукти можна з шести місяців!" - запевняє Ірина Платонова.

А як бути з "алергією" на полуницю?

Невролог зазначила, що полуниця не належить до найпоширеніших харчових алергенів.

"Якщо після прийому полуниці в дитини почервоніло навколо ротика - це не алергія! Це через кислоти, які подразнили шкіру дитини", - переконана лікарка.

Щоб цього уникнути, наступного разу перед вживанням полуниці намастіть навколо ротика дитини кремом з емолентом (захисним зволожуючим) і можна їсти далі.

"Не забирайте у дітей можливість отримувати вітаміни і мінерали з сезонними фруктами і ягодами. Це дуже важливо!" - підкреслила Ірина Платонова.

Важливо!

Навіть якщо ваша полуниця домашня, без "хімії", з вашого саду-городу, її обов'язково треба мити перед вживанням. Якщо не хочете лікувати гельмінтози і кишкові інфекції.

Подавати полуницю малюкові треба так:

Фото: instagram.com/dr_iryna