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На Трухановому острові знайшли найрідкіснішу рослину Києва, якій мільйони років (фото)

Гронянка росте на Трухановому острові в Києві (фото: Вікіпедія)
Автор: Юлія Гаюк

На Трухановому острові в Києві екологи виявили найбільш рідкісну рослину для біорізноманіття столиці. Крім того, з'ясували, що вона як вид існує ще з часів льодовикового періоду.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Київського еколого-культурний центр розповідає, що відомо про цю незвичайну рослину.

Що знайшли на острові

Експедиція науковців знайшла на Трухановому острові рідкісну червонокнижну рослину - гронянку багатороздільну. Зовнішнім виглядом вона нагадує маленьку папороть.

За словами вчених, гронянка - це найрідкісніша рослина міста Києва. Вона значно рідкісніша за червонокнижні сон-траву чи проліски.

Гронянка багатороздільна (фото: facebook.com/kekz.ua)

Гронянка має статус рідкісного виду, внесена до Додатку I Бернської конвенції, а також включена до регіональних Червоних списків Закарпатської, Чернівецької, Івано-Франківської, Чернігівської областей та міста Києва.

Дослідники з'ясували, що вид гронянки походить ще з часів льодовикового періоду. Вона належить до папоротей, але разом із тим на мільйони років старше відомих багатьом звичайних папоротей типу орляка.

Гронянка багатороздільна (фото: Вікіпедія)

"На початку 2000-х років гронянку багатороздільну ботаніки знайшли на двох київських островах - Долобецькому (Гідропарк) та Трухановому. Однак на Долобецькому цю ніжну рослину знищили рубкою дерев, а на Трухановому - прокладкою нової дороги та незаконним звалищем. Здавалося, рідкісна рослина втрачена для Києва назавжди", - пишуть науковці.

Загалом в Україні відомо лише близько 30 місць її зростання.

Інакше гронянку називають у народі "ключ-трава", і в ніч на Івана Купала її також шукають, як і папороть. Річ у тому, що у цієї папороті, на відміну від інших, справді є ніжки зі спорами, які схожі на квіткове стебло. Тому за повір'ями саме гронянка могла відкрити підземний вхід до скарбів. 

Раніше ми розповідали про те, що в Києві знайшли давню рослину-релікт, якій 1,8 мільйона років.

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