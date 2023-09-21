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5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого догляду

Четвер 21 вересня 2023 16:08
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5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого догляду Які кімнатні рослини не треба часто поливати (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Кімнатні рослини - це частина затишку дому. За ними потрібно доглядати, а якщо у вас часу обмаль, то є деякі вазони, які не потребують надмірного поливу й особливих умов.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт House beautiful.

Сукуленти

Такі рослини чудово виглядають та за ними досить легко доглядати, оскільки вони мають таємні резервуари для води на листі. Зазвичай достатньо поливати їх щотижня, але перед повторним поливом переконайтеся, що ґрунт сухий.

Їх краще не поливати у багатьох випадках: відразу після покупки, перед пересадкою, після пересадки, коли мало світла, коли надто холодно чи спекотно.

Важливо, коли запас води в рослині зменшується, нижнє листя деяких видів стає м’яким і покривається зморшками. Це знак, що пора рослину полити.

5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого доглядуСукуленти (фото: wikipedia)

Сансев’єрія

Ще одна невибаглива кімнатна рослина, яка ідеально підходить для темних місць. Вона може витримувати тривалі періоди посухи і не вимагає частого пересаджування. Сансев’єрія також відома своїми лікувальними властивостями.

5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого догляду

Сансев’єрія (фото: wikipedia)

Повітряні рослини

Повітряні рослини можуть рости буквально скрізь - ґрунт не потрібен. Для того, щоб їх полили, необхідно занурювати їх у воду кожні 10 днів і дати висохнути на сонячному місці.

5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого доглядуПовітряні рослини (фото: Getty Images)

Бегонія

Бегонії відомі своїми великими розкішними листками, які створюють яскравий контраст у будь-якій кімнаті. За ними легко доглядати, але вони можуть бути чутливими до надмірного поливу.

Тому необхідно зачекати, поки листя опуститься, перш ніж знову поливати.

5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого доглядуБегонія (фото: Getty Images)

Драцена

Це популярна кімнатна рослина, яка може вирости до великих розмірів. Вона не вимагає багато світла та регулярного поливу. Драцена також цінна там, що може очищувати повітря в приміщенні.

5 кімнатних рослин, які не вимагають частого поливу та особливого догляду

Драцена (фото: Getty Images)

Раніше ми повідомляли, коли найкраще поливати кімнатні рослини.

Також читайте, які кімнатні рослини заборонено ставити на підвіконня.

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Рослини вазони комнатные растения