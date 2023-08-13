Під Києвом вперше знайшли давню рослину-релікт, якій 1,8 млн років (фото)

Під Переяславом, що в Київській області, виявили популяцію рослини, яка росла на землі ще за часів мамонтів, близько 1,8 млн років тому. Довгий час вважалося, що її нема на території Лівобережної України.

Що відомо про відкриття

Рідкісну рослину-релікт третинного періоду - бруслину карликову - знайшов любитель дикої природи з Києва Артем Войналович ще в кінці липня. Пізніше екологи КЕКЦ провели експедицію у вказане місце та підтвердили інформацію.

Доктор біологічних наук, завідувач відділу природної флори з Національного ботанічного саду НАН України Віктор Мельник, який брав участь у експедиції КЕКЦ, підтвердив, що це саме брулина карликова.

"Днями експедиція Київського еколого-культурного центру (КЕКЦ) на півдні Київської області, у лісі біля Переяслава, незважаючи на зливу і хмари комарів, добралася до чащі лісу і підтвердила наявність популяції рідкісної рослини, занесеної до Червоної книги України - бруслини карликової", - йдеться в повідомленні.

Так виглядає знахідка під Києвом (фото: facebook.com/kekz.ua)

Яка вона - бруслина карликова

Це низенький вічнозелений чагарничок. У дольодниковий період бруслина карликова була досить поширена у всій Євразії. Однак, після відступу льодовика вона не змогла відновити свій ареал через сильну конкуренцію більш пристосованих та прогресуючих видів.

Виявилося, що у дубовому лісі під Переяславом зростає популяція карликової бруслини з 40 рослин.

Бруслина карликова з квітами (фото: Вікіпедія)

В Україні є лише близько 30 місць її зростання. Довгий час вважалося, що її немає на Лівобережній Україні, а також у Київській області. Але остання знахідка підтвердила, що науковці помилялися.