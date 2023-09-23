На Трухановом острове нашли самое редкое растение Киева, которому миллионы лет (фото)

Что нашли на острове

Экспедиция ученых нашла на Трухановом острове редкое краснокнижное растение - гронянку многораздельную. Внешним видом оно напоминает маленький папоротник.

По словам ученых, гронянка - это редчайшее растение города Киева. Она значительно редче краснокнижных сон-травы или подснежников.

Гронянка многораздельная (фото: facebook.com/kekz.ua)

Гронянка имеет статус редкого вида, внесенная в Приложение I Бернской конвенции, а также включена в региональные Красные списки Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Черниговской областей и города Киева.

Исследователи выяснили, что вид гронянка происходит еще со времен ледникового периода. Она относится к папоротникам, но вместе с тем на миллионы лет старше известных многим обычным папоротникам типа орляка.

Гронянка многораздельная (фото: Википедия)

"В начале 2000-х годов гронянку многораздельную ботаники нашли на двух киевских островах - Долобецком (Гидропарк) и Трухановом. Однако на Долобецком это нежное растение уничтожили рубкой деревьев, а на Трухановом - прокладкой новой дороги и незаконной свалкой. Казалось, редкое растение утрачено для Киева навсегда", - пишут ученые.

Всего в Украине известно всего около 30 мест ее роста.

Иначе гроздья называют в народе "ключ-трава", и в ночь на Ивана Купала ее также ищут, как и папоротник. Дело в том, что у этого папоротника, в отличие от других, действительно есть ножки со спорами, похожие на цветочный стебель. Поэтому по поверьям именно гронянка могла открыть подземный вход к сокровищам.