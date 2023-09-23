RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Трухановом острове нашли самое редкое растение Киева, которому миллионы лет (фото)

Гронянка растет на Трухановом острове в Киеве (фото: Википедия)
Автор: Юлия Гаюк

На Трухановом острове в Киеве экологи обнаружили наиболее редкое растение для биоразнообразия столицы. Кроме того, выяснили, что оно как вид существует еще со времен ледникового периода.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Киевского эколого-культурного центра рассказывает, что известно об этом необычном растении.

Что нашли на острове

Экспедиция ученых нашла на Трухановом острове редкое краснокнижное растение - гронянку многораздельную. Внешним видом оно напоминает маленький папоротник.

По словам ученых, гронянка - это редчайшее растение города Киева. Она значительно редче краснокнижных сон-травы или подснежников.

Гронянка многораздельная (фото: facebook.com/kekz.ua)

Гронянка имеет статус редкого вида, внесенная в Приложение I Бернской конвенции, а также включена в региональные Красные списки Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Черниговской областей и города Киева.

Исследователи выяснили, что вид гронянка происходит еще со времен ледникового периода. Она относится к папоротникам, но вместе с тем на миллионы лет старше известных многим обычным папоротникам типа орляка.

Гронянка многораздельная (фото: Википедия)

"В начале 2000-х годов гронянку многораздельную ботаники нашли на двух киевских островах - Долобецком (Гидропарк) и Трухановом. Однако на Долобецком это нежное растение уничтожили рубкой деревьев, а на Трухановом - прокладкой новой дороги и незаконной свалкой. Казалось, редкое растение утрачено для Киева навсегда", - пишут ученые.

Всего в Украине известно всего около 30 мест ее роста.

Иначе гроздья называют в народе "ключ-трава", и в ночь на Ивана Купала ее также ищут, как и папоротник. Дело в том, что у этого папоротника, в отличие от других, действительно есть ножки со спорами, похожие на цветочный стебель. Поэтому по поверьям именно гронянка могла открыть подземный вход к сокровищам.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве нашли древнее растение-реликт, которому 1,8 миллиона лет.

Читайте также, какие комнатные растения не нужно часто поливать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рослини