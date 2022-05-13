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ТРЦ Retroville в Киеве восстановят: когда планируют открыть магазины

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Киев, Пятница 13 мая 2022 18:43
ТРЦ Retroville в Киеве восстановят: когда планируют открыть магазины ТРЦ Retroville планируют восстановить и снова открыть (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Торговый центр Retroville на Виноградаре в Киеве, который был разрушен российской ракетой, восстановят и снова откроют для посетителей. Сейчас компания-застройщик уже начала ремонтные работы.

Об этом говорится в сообщении Stolitsa Group.

"На ТРЦ Retroville уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года", - сказано в сообщении.

Компания возобновила свою работу 12 мая и планирует выполнить обязательства перед инвесторами по вводу в эксплуатацию готовых домов ЖК Варшавский Плюс и достройки других домов, работы над которыми были начаты ранее.

Напомним, ТРЦ Retroville был разрушен в результате попадания российской ракеты 21 марта 2022 года.

В результате взрыва в соседних домах были выбиты окна. На стоянке возле ТРЦ загорелись автомобили. Торговый центр был разрушен почти полностью.

ТРЦ Retroville в Киеве восстановят: когда планируют открыть магазины

ТРЦ Retroville был разрушен во время ракетного удара по Киеву

Стоит отметить, что это не единственный крупный торговый центр в Украине, который был разрушен российскими ракетами.

Недавно мы сообщали о том, что во время ракетного удара по Одессе был разрушен ТРЦ "Ривьера", в котором располагался единственный магазин Ашан в этом городе.

А также мы показывали, как выглядят места самых крупных обстрелов в Киеве и области через два месяца после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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