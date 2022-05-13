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ТРЦ Retroville у Києві відновлять: коли планують відкрити магазини

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Київ, П'ятниця 13 травня 2022 18:43
ТРЦ Retroville у Києві відновлять: коли планують відкрити магазини ТРЦ Retroville планують відновити і знову відкрити (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Торговий центр Retroville на Виноградарі в Києві, який був зруйнований російською ракетою, відновлять і знову відкриють для відвідувачів. Зараз компанія-забудовник вже почала ремонтні роботи.

Про це йдеться в повідомленні Stolitsa Group.

"На ТРЦ Retroville вже ведуться ремонтні роботи. Три чверті площ ТРЦ Retroville будуть відкриті для відвідувачів в серпні цього року, а інші площі поетапно відкриють в грудні 2022 року і березні 2023 року", - сказано в повідомленні.

Компанія відновила свою роботу 12 травня і планує виконати зобов'язання перед інвесторами щодо введення в експлуатацію готових будинків ЖК Варшавський Плюс і добудови інших будинків, роботи над якими були розпочаті раніше.

Нагадаємо, ТРЦ Retroville був зруйнований в результаті попадання російської ракети 21 березня 2022 року.

В результаті вибуху в сусідніх будинках були вибиті вікна. На стоянці біля ТРЦ загорілися автомобілі. Торговий центр був зруйнований майже повністю.

ТРЦ Retroville у Києві відновлять: коли планують відкрити магазини

ТРЦ Retroville був зруйнований під час ракетного удару по Києву

Варто відзначити, що це не єдиний великий торговий центр в Україні, який був зруйнований російськими ракетами.

Нещодавно ми повідомляли про те, що під час ракетного удару по Одесі був зруйнований ТРЦ "Рів'єра", в якому розташовувався єдиний магазин Ашан в цьому місті.

А також ми показували, як виглядають місця найбільших обстрілів у Києві та області через два місяці після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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