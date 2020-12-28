В ТРЦ Киева мошенники выманивают огромные суммы: видео со схемой обмана

В торгово-развлекательном центре SkyMall в Киеве, что на проспекте Романа Шухевича, орудуют опытные мошенники, обманывая легковерных людей на огромные суммы.
Так, в Facebook Киев Оперативный появилось видео с мужчиной, который зашел в один из магазинов, расположенных в ТРЦ. Он представился грузчиком из соседнего магазина и попросил поменять 10 тысяч мелкими на более крупные купюры. Инцидент случился в субботу, 26 декабря.
Мужчина в кепке и маске пересчитывает пачку купюр по 50 и 100 грн, потом лезет в карман, чтобы добавить недостающие до суммы деньги. В это время за кассой стоят две девушки-продавца, которые пытаются следить за процессом пересчета, но отвлекаются на покупателей.
"26.12.2020 ТРЦ Скаймол, в магазин Моро зашел человек и представился грузчиком с другого магазина. Ему якобы заплатили мелкими купюрами и попросил разменять 10 000 грн крупными. В результате чего мастерски обманул на 5000 грн, запрятав при пересчете деньги себе в рукав", - говорится в сообщении.
В сети просят опознать мошенника и сообщить в полицию.
В ТРЦ Киева на видео попал мошенник (facebook.com/KyivOperativ)
В комментариях пользователи пишут, что лучшей защитой от такого обмана будет отказ от размена денег. А мошенник попадает на камеры "в процессе работы" не в первый раз.
Ранее мы писали, что мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую почту", но что-то пошло не так.
Также сообщалось, что в Украине появились наглые мошенники, которые вешают кредиты через сим-карту.
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