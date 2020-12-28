В ТРЦ Киева мошенники выманивают огромные суммы: видео со схемой обмана

В ТРЦ Киева орудуют мошенники (коллаж: РБК-Украина)

В торгово-развлекательном центре SkyMall в Киеве, что на проспекте Романа Шухевича, орудуют опытные мошенники, обманывая легковерных людей на огромные суммы.

Так, в Facebook Киев Оперативный появилось видео с мужчиной, который зашел в один из магазинов, расположенных в ТРЦ. Он представился грузчиком из соседнего магазина и попросил поменять 10 тысяч мелкими на более крупные купюры. Инцидент случился в субботу, 26 декабря.

Мужчина в кепке и маске пересчитывает пачку купюр по 50 и 100 грн, потом лезет в карман, чтобы добавить недостающие до суммы деньги. В это время за кассой стоят две девушки-продавца, которые пытаются следить за процессом пересчета, но отвлекаются на покупателей.

"26.12.2020 ТРЦ Скаймол, в магазин Моро зашел человек и представился грузчиком с другого магазина. Ему якобы заплатили мелкими купюрами и попросил разменять 10 000 грн крупными. В результате чего мастерски обманул на 5000 грн, запрятав при пересчете деньги себе в рукав", - говорится в сообщении.

В сети просят опознать мошенника и сообщить в полицию.

В ТРЦ Киева на видео попал мошенник (facebook.com/KyivOperativ)

В комментариях пользователи пишут, что лучшей защитой от такого обмана будет отказ от размена денег. А мошенник попадает на камеры "в процессе работы" не в первый раз.

"Видели его уже и не раз в разных точках Киева. Даже есть фото поближе. Но вряд ли это поможет его найти. Здесь правило одно: никому ничего не менять!

Як він професійно, як для вантажника, рахує гроші. Але це я зараз такий розумний...

10 к разменять? Да нефиг делать... А когда просишь полтинник разбить, так нет денег....

Так это один и тот же, что пацана кинул на треху!

Это он. Рядом подельница его, возле входа на шухере стояла", - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую почту", но что-то пошло не так.

Также сообщалось, что в Украине появились наглые мошенники, которые вешают кредиты через сим-карту.