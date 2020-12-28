У ТРЦ Києва шахраї виманюють величезні суми: відео зі схемою обману

У ТРЦ Києва орудують шахраї (колаж: РБК-Україна)

У торгово-розважальному центрі SkyMall в Києві, що на проспекті Романа Шухевича, орудують досвідчені шахраї, обманюючи довірливих людей на величезні суми.

Так, у Facebook Київ Оперативний з'явилося відео з чоловіком, який зайшов в один з магазинів, розташованих в ТРЦ. Він представився вантажником з сусіднього магазину і попросив поміняти 10 тисяч дрібними на більш великі купюри. Інцидент трапився у суботу, 26 грудня.

Чоловік у кепці і масці перераховує пачку купюр по 50 і 100 грн, потім лізе в кишеню, щоб додати ще грошей, бо не вистачає. В цей час за касою стоять дві дівчини-продавчині, які намагаються стежити за процесом перерахунку, але відволікаються на покупців.

"26.12.2020 ТРЦ Скаймол, в магазин Моро зайшов чоловік і представився вантажником з іншого магазину. Йому нібито заплатили дрібними купюрами і попросив розміняти 10 000 грн великими. В результаті чого майстерно обдурив на 5000 грн, заховавши при перерахунку гроші собі в рукав", - йдеться в повідомленні.

У мережі просять упізнати шахрая і повідомити в поліцію.

В ТРЦ Києва на відео потрапив шахрай (facebook.com/KyivOperativ)

У коментарях користувачі пишуть, що найкращим захистом від такого обману буде відмова від розміну грошей. А шахрай потрапляє на камери "в процесі роботи" не вперше.

"Бачили його вже і не раз у різних точках Києва. Навіть є фото ближче. Але навряд чи це допоможе його знайти. Тут правило одне: нікому нічого не розмінювати!

Як він професійно, як для вантажника, рахує гроші. Але це я зараз такий розумний...

10 к розміняти? Так нєфіг робити... А коли просиш 50 грн розбити, так немає грошей....

Так це один і той же, що пацана кинув на трьоху!

Це він. Поруч його подільниця, біля входу стояла на шухері", - пишуть коментатори.

Раніше ми писали, що шахрай хотів "кинути" українця через "Нову пошту", але щось пішло не так.

Також повідомлялося, що в Україні з'явилися нахабні шахраї, які вішають кредити через сім-карту.