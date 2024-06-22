Троїцька поминальна субота: 4 молитви за упокій померлих

Троїцька поминальна субота 22 червня 2024 року - це важливий день в українському православному календарі, коли віруючі згадують померлих родичів та близьких. Цей день також відомий як Вселенська батьківська субота, адже вшановують не лише померлих членів сім'ї, а й усіх спочилих християн.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам тексти чотирьох молитов за упокій померлих, які можна прочитати у цей день.

Молитва за упокій на Троїцьку поминальну суботу

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Господи Боже Вседержителю, даруй душам рабів Твоїх (імена померлих) вічний упокій і прийми їх до Царства Твого Небесного.

Нехай знайдуть вони спокій і утіху у Твоєму милосерді.

Звільни їх від мук і страждань і даруй їм вічне блаженство.

Прошу Тебе, Милосердний Боже, почуй мою молитву і помилуй душі померлих.

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Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам'яті образів рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу.

Нехай їхня пам'ять буде благословенна нами, їхніми близькими.

Дозволь нам згадувати їх з любов'ю і вдячністю за все, що вони зробили для нас за життя.

Просимо Тебе, Милосердний Боже, почуй нашу молитву і помилуй душі померлих.

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Господи Боже Всемилостивий, Творець неба і землі, згадай душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і прости їм всі гріхи вільні і мимовільні, явні і таємні.

Прийми їх до Царства Твого Небесного і даруй їм вічний спокій, де немає ні печалі, ні стогону, ні хвороби, але життя вічне.

Прошу Тебе, Милосердний Боже, почуй цю молитву і помилуй душі померлих.

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Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, воскреслий з мертвих, що смертю Своєю смерть подолав, воскреси душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і даруй їм вічне життя з Тобою в Царстві Твоєму Небесному.

Просимо Тебе, Господи, помилуй душі (імена померлих) і даруй їм вічний спокій.

Що можна і чого не можна робити на Троїцьку поминальну суботу

Можна:

Відвідувати церкву та молитися за упокій душ померлих

Замовити панахиду в церкві

Прибрати могили померлих родичів на кладовищі

Згадати про життя померлих та поділитися з ними їжею

Дати милостиню тим, хто потребує

Не можна: