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Троїцька поминальна субота: 4 молитви за упокій померлих

Субота 22 червня 2024 06:45
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Троїцька поминальна субота: 4 молитви за упокій померлих 4 молитви на Троїцьку поминальну суботу за упокій померлих (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Троїцька поминальна субота 22 червня 2024 року - це важливий день в українському православному календарі, коли віруючі згадують померлих родичів та близьких. Цей день також відомий як Вселенська батьківська субота, адже вшановують не лише померлих членів сім'ї, а й усіх спочилих християн.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує вам тексти чотирьох молитов за упокій померлих, які можна прочитати у цей день.

Молитва за упокій на Троїцьку поминальну суботу

***

Господи Боже Вседержителю, даруй душам рабів Твоїх (імена померлих) вічний упокій і прийми їх до Царства Твого Небесного.

Нехай знайдуть вони спокій і утіху у Твоєму милосерді.

Звільни їх від мук і страждань і даруй їм вічне блаженство.

Прошу Тебе, Милосердний Боже, почуй мою молитву і помилуй душі померлих.

***

Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу зберегти в пам'яті образів рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу.

Нехай їхня пам'ять буде благословенна нами, їхніми близькими.

Дозволь нам згадувати їх з любов'ю і вдячністю за все, що вони зробили для нас за життя.

Просимо Тебе, Милосердний Боже, почуй нашу молитву і помилуй душі померлих.

***

Господи Боже Всемилостивий, Творець неба і землі, згадай душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і прости їм всі гріхи вільні і мимовільні, явні і таємні.

Прийми їх до Царства Твого Небесного і даруй їм вічний спокій, де немає ні печалі, ні стогону, ні хвороби, але життя вічне.

Прошу Тебе, Милосердний Боже, почуй цю молитву і помилуй душі померлих.

***

Господи Ісусе Христе, Спасителю наш, воскреслий з мертвих, що смертю Своєю смерть подолав, воскреси душі рабів Твоїх (імена померлих), які відійшли з цього світу, і даруй їм вічне життя з Тобою в Царстві Твоєму Небесному.

Просимо Тебе, Господи, помилуй душі (імена померлих) і даруй їм вічний спокій.

Що можна і чого не можна робити на Троїцьку поминальну суботу

Можна:

  • Відвідувати церкву та молитися за упокій душ померлих
  • Замовити панахиду в церкві
  • Прибрати могили померлих родичів на кладовищі
  • Згадати про життя померлих та поділитися з ними їжею
  • Дати милостиню тим, хто потребує

Не можна:

  • Сваритися, лихословити та вживати алкогольні напої
  • Займатися тяжкою фізичною працею
  • Сумніватися у милосерді Божому
  • Забувати про померлих та не молитися за них

Раніше ми писали про те, коли будемо святкувати яблучний, медовий та горіховий Спас.

Читайте також, коли відзначається свято Петра і Павла за новим церковним календарем.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: сайти Православної церкви України і Української православної церкви, Парафія жон-мироносиць ПЦУ.

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