Троицкая поминальная суббота: 4 молитвы за упокой умерших
Троицкая поминальная суббота 22 июня 2024 года - это важный день в украинском православном календаре, когда верующие вспоминают умерших родственников и близких. Этот день также известен как Вселенская родительская суббота, ведь чествуют не только умерших членов семьи, но и всех усопших христиан.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам тексты четырех молитв за упокой умерших, которые можно прочесть в этот день.
Молитва за упокой на Троицкую поминальную субботу
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Господи Боже Вседержитель, даруй душам рабов Твоих (имена умерших) вечный покой и прими их в Царство Твое Небесное.
Да обретут они покой и утешение в Твоем милосердии.
Избавь их от мучений и страданий и даруй им вечное блаженство.
Прошу Тебя, Милостивый Боже, услышь мою молитву и помилуй души умерших.
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Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу сохранить в памяти образов рабов Твоих (имена умерших), отошедших из мира сего.
Пусть их память будет благословлена нами, их близкими.
Позволь нам вспоминать их с любовью и благодарностью за все, что они сделали для нас при жизни.
Просим Тебя, Милосердный Боже, услышь нашу молитву и помилуй души умерших.
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Господи Боже Всемилостивый, Творец неба и земли, вспомни души рабов Твоих (имена умерших), отошедшие из мира сего, и прости им все грехи свободные и невольные, явные и тайные.
Прими их в Царство Твое Небесное и даруй им вечный покой, где нет ни печали, ни стона, ни болезни, но жизнь вечна.
Прошу Тебя, Милостивый Боже, услышь эту молитву и помилуй души умерших.
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Господи Иисусе Христе, Спасителе наш, воскресший из мертвых, что смертью Своею смерть преодолел, воскреси души рабов Твоих (имена умерших), отошедших из мира сего, и даруй им вечную жизнь с Тобою в Царстве Твоем Небесном.
Просим Тебя, Господи, помилуй души (имена умерших) и даруй им вечный покой.
Что можно и чего нельзя делать на Троицкую поминальную субботу
Можно:
- Посещать церковь и молиться за упокой душ умерших
- Заказать панихиду в церкви
- Убрать могилы умерших родственников на кладбище
- Вспомнить о жизни умерших и поделиться с ними едой
- Дать милостыню нуждающимся
Нельзя:
- Ссориться, злословить и употреблять алкогольные напитки
- Заниматься тяжелым физическим трудом
- Сомневаться в милосердии Божьем
- Забыть об умерших и не молиться о них
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, Приход жен-мироносиц ПЦУ.