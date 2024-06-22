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Троицкая поминальная суббота: 4 молитвы за упокой умерших

Суббота 22 июня 2024 06:45
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Троицкая поминальная суббота: 4 молитвы за упокой умерших 4 молитвы на Троицкую поминальную субботу за упокой умерших (фото: Freepik)
Автор: Марина Кравченко

Троицкая поминальная суббота 22 июня 2024 года - это важный день в украинском православном календаре, когда верующие вспоминают умерших родственников и близких. Этот день также известен как Вселенская родительская суббота, ведь чествуют не только умерших членов семьи, но и всех усопших христиан.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает вам тексты четырех молитв за упокой умерших, которые можно прочесть в этот день.

Молитва за упокой на Троицкую поминальную субботу

***

Господи Боже Вседержитель, даруй душам рабов Твоих (имена умерших) вечный покой и прими их в Царство Твое Небесное.

Да обретут они покой и утешение в Твоем милосердии.

Избавь их от мучений и страданий и даруй им вечное блаженство.

Прошу Тебя, Милостивый Боже, услышь мою молитву и помилуй души умерших.

***

Господи Боже Всеблагий, даруй нам силу сохранить в памяти образов рабов Твоих (имена умерших), отошедших из мира сего.

Пусть их память будет благословлена нами, их близкими.

Позволь нам вспоминать их с любовью и благодарностью за все, что они сделали для нас при жизни.

Просим Тебя, Милосердный Боже, услышь нашу молитву и помилуй души умерших.

***

Господи Боже Всемилостивый, Творец неба и земли, вспомни души рабов Твоих (имена умерших), отошедшие из мира сего, и прости им все грехи свободные и невольные, явные и тайные.

Прими их в Царство Твое Небесное и даруй им вечный покой, где нет ни печали, ни стона, ни болезни, но жизнь вечна.

Прошу Тебя, Милостивый Боже, услышь эту молитву и помилуй души умерших.

***

Господи Иисусе Христе, Спасителе наш, воскресший из мертвых, что смертью Своею смерть преодолел, воскреси души рабов Твоих (имена умерших), отошедших из мира сего, и даруй им вечную жизнь с Тобою в Царстве Твоем Небесном.

Просим Тебя, Господи, помилуй души (имена умерших) и даруй им вечный покой.

Что можно и чего нельзя делать на Троицкую поминальную субботу

Можно:

  • Посещать церковь и молиться за упокой душ умерших
  • Заказать панихиду в церкви
  • Убрать могилы умерших родственников на кладбище
  • Вспомнить о жизни умерших и поделиться с ними едой
  • Дать милостыню нуждающимся

Нельзя:

  • Ссориться, злословить и употреблять алкогольные напитки
  • Заниматься тяжелым физическим трудом
  • Сомневаться в милосердии Божьем
  • Забыть об умерших и не молиться о них

Раньше мы писали о том, когда будем праздновать яблочный, медовый и ореховый Спас.

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При написании материала использовались следующие источники: сайты Православной церкви Украины и Украинской православной церкви, Приход жен-мироносиц ПЦУ.

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