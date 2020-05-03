Тропические дожди в Украине: синоптики предупредили об аномальной погоде

Погода в Украине 4 мая будет теплой, дождливой и ветряной. Синоптики предупреждают о сильных грозах на территории всей страны. Кроме того, в понедельник ожидается аномально высокий уровень тепла – до +25 градусов. При том, что рекорд за последние 130 лет в солнечные и безветренные дни на 4 мая в Украине составил +28 градусов.

Как сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра, теплее всего в понедельник, 4 мая, будет на востоке страны. Там термометры покажут +23… +25 градусов. Немного прохладнее погода будет в южных регионах, где уровень тепла будет держаться у отметок +20… +23 градуса. В центральных регионах, включая Киев, показатели на термометрах покажут +18… +22 градуса. Прохладнее всего в этот день будет в западных областях Украины, где ожидается от +15 до +19 градусов.

В ночное время уровень тепла будет удерживаться в среднем на уровне +10… +12 градусов. Только в некоторых западных регионах ожидается похолодание до +8… +10 градусов.

При этом, по данным синоптиков, в Украине 4 мая будут сильные грозы, сопровождающиеся шквалами ветра до 15-20 м/с.

Погода в Украине 4 мая (скриншот: meteo.gov.ua)

На SINOPTIK предупреждают о выпадении града в восточных областях Украины диаметром 6-19 мм.

Согласно народному прогнозу, 4 мая нужно наблюдать за черемухой: если она рано зацвела - будет теплое лето. Чем раньше она начинает цвести, тем жарче будет лето.

Напомним, что недавно Киев засыпало градом и залило мощными ливнями. В сеть попали видео стихии.

Также мы писали, что синоптики прогнозируют в мае заморозки.