Тропічні дощі в Україні: синоптики попередили про аномальну погоду

Погода в Україні 4 травня буде теплою, дощовою і вітряною. Синоптики попереджають про сильні грози на території всієї країни. Крім того, у понеділок очікується аномально високий рівень тепла – до +25 градусів. При тому, що рекорд за останні 130 років у сонячні та безвітряні дні на 4 травня в Україні склав +28 градусів.

Як повідомляється в оновленому прогнозі Укргідрометцентру, найтепліше у понеділок, 4 травня, буде на сході країни. Там термометри покажуть +23... +25 градусів. Трохи прохолодніше погода буде в південних регіонах, де рівень тепла буде триматися у позначок +20... +23 градуси. У центральних регіонах, включаючи Київ, показники на термометрах покажуть +18... +22 градуси. Найпрохолодніше в цей день буде в західних областях України, де очікується від +15 до +19 градусів.

У нічний час рівень тепла буде утримуватися в середньому на рівні +10... +12 градусів. Тільки в деяких західних регіонах очікується похолодання до +8... +10 градусів.

При цьому, за даними синоптиків, в Україні 4 травня будуть сильні грози, що супроводжуватимуться шквалами вітру до 15-20 м/с.

Погода в Україні 4 травня (скріншот: meteo.gov.ua)

На SINOPTIK попереджають про випадання граду у східних областях України діаметром 6-19 мм.

За народним прогнозом, 4 травня потрібно спостерігати за черемхою: якщо вона рано зацвіла - буде тепле літо. Чим раніше вона починає цвісти, тим спекотнішим буде літо.

Нагадаємо, що нещодавно Київ засипало градом і залило потужними зливами. У мережу потрапили відео стихії.

Також ми писали, що синоптики прогнозують у травні заморозки.