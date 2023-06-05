Трьом знакам Зодіаку несподівано пощастить: в грошах, коханні, кар'єрі і не тільки

Близнюки

Астрологи кажуть, що ваша зосередженість на собі та своїх справах піде на користь найближчими днями.

Складнощі, які переслідували останні тижні, почнуть зникати самі по собі. Головне для вас - правильно розставити пріоритети та використати всі можливості.

І хоча час для любовної сфери зараз не найвдаліший, а ось для кар'єри, бізнесу чи саморозвитку - навіть дуже сприятливий.

Рак

Зірки обіцяють представникам цього знаку води сприятливий та спокійний найближчий тиждень.

Успіх супроводжуватиме вас в роботі, кар'єрі, ба - навіть у сімейному житті. З усім тим вам варто бути напоготові, адже швидкоплинні захоплення можуть вам зіпсувати репутацію.

Остерігайтесь флірту та несподіваних пристрастей, вони вам зараз непотрібні, та й наслідки можуть бути дуже неприємними.

Лев

Леви відчують себе справжніми королями у житті.

Ваші справи йдуть у гору, на роботі все виходитиме, кар'єра рухатиметься, репутація, а з нею і заробітна плата, зростатимуть.

Але є важливий нюанс: вам варто збалансувати свій час так, щоб його було достатньо і для близьких людей. Ваш партнер зараз дуже чутливий і потребує підтримки й турботи.