Повний місяць у червні 2023 відкриє грошовий потік цим знакам Зодіаку

Гороскоп на червень розповість про три знаки Зодіаку, для яких Всесвіт відкриє фінансовий потік на полуничну повню, яка відбудеться 4 червня о 06:41 за київським часом у знаку Стрільця.

Рак

Астрологи радять всім Ракам, хто прагне збільшити свій прибуток: для вас настав час розглянути можливості працевлаштування в інших місцях.

Вам варто намагатися бути більш ініціативними у різних аспектах життя. Якщо ви не маєте партнера, не варто очікувати ідеальних умов - візьміть ініціативу до своїх рук.

Скорпіон

Цей день відмінний для підписання договорів, фінансових транзакцій, зміцнення особистих фінансів.

Позитивна енергія також буде присутня у сфері стосунків: можна сміливо призначати побачення, зміцнювати почуття, відновлювати втрачені зв’язки.

Водолій

Астрологи кажуть, що ваші справи підуть вгору. Творчі люди очікують на великі успіхи.

Багато фінансових і робочих труднощів вирішаться самі собою. Тим не менш вам доведеться докласти максимум зусиль, щоб зберегти спокій і мир у любовній сфері.

Чим особлива перша літня повня

Назву "полунична" вона отримала від індіанців, адже в цей час - сезон збору ягід у Північній Америці. Кельти цей повний місяць називали Кінським, а китайці - Місяцем Лотоса.

Астрологи кажуть, що Стрілець - вогненний знак, який символізує бадьорість, енергію, рішучість та наполегливість. Саме такі енергії переважатимуть у цей час.

У дні повні люди стануть більш активними, відкритими та цілеспрямованими. Може виникнути сильне бажання змін, і з'являться ідеї, як само їх розпочати.