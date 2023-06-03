ua ru
Сб, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чоловіки, мов вогню, бояться цих жінок за знаком Зодіаку

Новость на русском →
Субота 03 червня 2023 20:01
Чоловіки, мов вогню, бояться цих жінок за знаком Зодіаку Яких жінок за знаком Зодіаку бояться чоловіки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп розповість про три знаки Зодіаку серед жінок, яких, мов вогню, бояться чоловіки. В чому ж особливість дівчат, народжених під цими зодіакальними сузір'ями?

Про це пише Telegram-канал Гороскоп і мотивація.

Овен

Дівчина-Овен може лякати чоловіків своєю вродженою тривогою і небажанням брати на себе зобов'язання.

Ці жінки дуже пристрасні і не мають проблем з фліртом, а ще їм подобається відчуття неконтрольованих емоцій, що виникають з початком нових відносин.

Коли ж все стає серйозним і одноманітним, це пригнічує жінку-Овна, яка звикла шукати все нові і нові джерела сильних почуттів.

Дівчата, народжені на початку весни, звикли все робити по-своєму, і таке чітке нав'язування їх точки зору може відлякати навіть самого терплячого чоловіка у світі.

Діва

Це може звучати парадоксально, але Діва лякає чоловіків в основному своїм страхом.

Коли між вами все йде гладко і безхмарно, жінки-Діви починають шукати мільйон причин, через які ваші стосунки приречені на провал.

Незалежно від того, скільки розуміння і підтримки проявляє партнер, йому складно контролювати схильність Діви забагато думати і аналізувати ваші взаємини. Це душить його, засмучує і навіть викликає в ньому депресивні думки.

Скорпіон

Астрологи кажуть, що ви відштовхуєте чоловіків, саботуючи власне щастя. Адже вам часом дуже важко повірити в те, що ви заслуговуєте нам щастя з кимось.

Дівчата-Скорпіони замість того, щоб дозволити собі розслабитися, пережити момент і віддатися емоціям часто занурюються в такі почуття, як невіра у свої здібності, ревнощі і постійний страх за майбутнє.

Раніше ми писали, який знак Зодіаку найрідкісніший, і в чому його унікальність.

Крім того читайте повний гороскоп на червень 2023 для всіх знаків Зодіаку.

Читайте РБК-Україна в Google News
астролог Гороскоп астрология