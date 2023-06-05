Трем знакам Зодиака неожиданно повезет: в деньгах, любви, карьере и не только

Близнецы

Астрологи говорят, что ваша сосредоточенность на себе и своих делах пойдет на пользу в ближайшие дни.

Преследовавшие последние недели сложности начнут исчезать сами по себе. Главное для вас - правильно расставить приоритеты и использовать все возможности.

И хотя время для любовной сферы сейчас не самое удачное, а вот для карьеры, бизнеса или саморазвития - даже очень благоприятное.

Рак

Звезды обещают представителям этого знака воды благоприятную и спокойную ближайшую неделю.

Успех будет сопровождать вас в работе, карьере, даже в семейной жизни. Со всем тем вам стоит быть начеку, ведь быстротечные увлечения могут вам испортить репутацию.

Остерегайтесь флирта и неожиданных страстей, они вам сейчас не нужны, и последствия могут быть очень неприятными.

Лев

Львы почувствуют себя настоящими королями в жизни.

Ваши дела идут в гору, на работе все будет выходить, карьера будет двигаться, репутация, а с ней и заработная плата, будут расти.

Но есть важный нюанс: вам следует сбалансировать свое время так, чтобы его было достаточно для близких людей. Ваш партнер сейчас очень чувствителен и нуждается в поддержке и заботе.