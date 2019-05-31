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Порошенко отреагировал на заявление бизнес-партнера Зеленского по "языковому закону"

Новости » Политика    31.05.2019 - 16:49
Порошенко отреагировал на заявление бизнес-партнера Зеленского по "языковому закону"
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко прокомментировал интервью совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира

Экс-президент Украины Петр Порошенко прокомментировал заявление бизнес-партнера президента Владимира Зеленского относительно "языкового закона". Об этом Порошенко сказал в ходе съезда партии "Европейская солидарность".

Так, Порошенко прокомментировал интервью совладельца "Квартала 95" Бориса Шефира, в котором он выразил свое отношение к "языковому закону".

"Буквально вчера в социальных сетях широко обсуждалось интервью бизнес-партнера президента: закон о языке - "отменить"; квоты на украинский язык на радио и телевидении - убрать. Ибо все это мешает "Кварталу" продавать фильмы в Россию. Пусть продают, если уж так хочется на украинском, а русские пусть учат наш язык. И как тут не вспомнить Лину Костенко: "Нации умирают не от инфаркта. Сначала у них отбирают язык"?!", - сказал Порошенко.

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