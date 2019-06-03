Троль рівня 100500: Порошенко "підірвав" мережу відповіддю щодо "мовного закону" (відео)

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко прокоментував слова бізнес-партнера Зеленського

Петро Порошенко відповів на заяву співвласника "Кварталу 95" Бориса Шефіра - бізнес-партнера президента Володимира Зеленського - щодо "мовного закону". Колишній глава держави в ході з'їзду партії "Європейська солідарність" висловив думку, що цей закон заважає "Кварталу" продавати фільми в РФ.

Відповідне відео опубліковане на Facebook-сторінці екс-президента, і пост викликав величезну кількість коментарів у мережі щодо цього питання.

Фото: скріншот

"Різношерста команда, її численні представники наговорили достатньо для того, щоб зрозуміти, які додаткові виклики стоять зараз перед народом і перед країною. Досить подивитися, що буквально вчора в соціальних мережах широко обговорювалося інтерв'ю політичного партнера і бізнес партнера президента. Мовляв, закон про мову - "отмєніть"; квоти на українську музику, радіо і телебачення - "отмєніть", - заявив Порошенко.

Він наголосив, що все це просто заважає "Кварталу" продавати фільми у Росію.

"Якщо вже так хочеться продавати - продавайте українською. Нехай вчать", - підсумував Порошенко.

Відео: facebook.com/petroporoshenko

Користувачі мережі жваво відреагували на заяву екс-президента, і в своїх коментарях висловлюються, виходячи з власних політичних уподобань, проте більшість з них - підтримує українську мову як державну:

Державна мова повинна бути одна. А на якому я із сусідами буду спілкуватися - це по барабану;

У мене багато питань і претензій до Порошенка, але "Рошен" зареєстрований в Україні та платить податки в Україні, а "Квартал 95" зареєстрований на Кіпрі і податки платить десь там. Зараз про мову: я так званий російськомовний українець, так сталося, що рідну мову ми вивчали з 4-го класу 2 рази на тиждень, але після цих виборів принципово почав спілкуватися рідною українською, бо тільки це свідчить про наявність нації і країни...

Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko

Потролив вату, молодець...

Завдяки нашому президентові нарешті це відбулося, хоча закон про мову ще Кравчуку потрібно було прийняти, не було б цієї проблеми;

Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko

Українську мову зробила сама Україна державною. І це особливо важливо. Це мова землі української, це мова дідів і батьків, це мова перемоги і єдності. Іншого шляху вже немає в Україні. Не можливо змінити ані краю, ані свою націю, ані свою мову. Держава Україна - мова державна українська;

Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko

Як не дивно - у всьому світі робиться саме так. Купуй і дублюй якою потрібно...

Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko

От скажіть тільки чесно, ну хіба Порох не прав!? Ну хочете продавати - продай. Ми англомовні фільми нормально дивимося з перекладом, російські фільми теж (я не дивлюся, так просто гидую цим ла**ом). І нехай купують, перекладають і дивляться. Мені подобається закон про мову, чому я повинен поступатися комусь в цьому?

Троль level 100500...

Скрін коментарів: facebook.com/petroporoshenko

Як повідомлялося, раніше директор ТОВ "Квартал-95" Борис Шефір заявив, що переговори з РФ про закінчення війни на Донбасі є гарною ідеєю, а також озвучив свою думку щодо того, що за бажанням можна домовитися з Путіним.

Нагадаємо, що ініціативу щодо референдуму про діалог України з Росією раніше озвучив голова АПУ Андрій Богдан, і вона викликала в суспільстві величезний резонанс. Після цього Зеленський заявив, що таких переговорів не буде. Однак досі час від часу ця ідея піднімається.