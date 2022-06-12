Троица 2022: красивые открытки и душевные поздравления с великим праздником

Великий христианский праздник также еще называют Пятидесятница, День сошествия Святого Духа, Зеленое воскресенье, а установлен он в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков, когда они собрались вместе в Сионской горнице в Иерусалиме.

День Святой Троицы отмечают православные в Украине в этом году в воскресенье 12 июня, так как именно на эту дату в 2022-м приходится 50-й день после Пасхи.

Добрые и красивые открытки и поздравления в стихах и прозе, которые помогут передать близким лучшие пожелания в светлый праздник Святой Троицы, мы собрали в материале ниже.

На Троицу в церквях проводят праздничные богослужения, верующие несут в храмы на освящение букеты с живыми цветами, и после украшают ими свои дома, собираются дружно за трапезой за столом.

Поздравления с Троицей в стихах, открытках, прозе и на видео

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Под колокольный перезвон

Приходит Троица в ваш дом

И с вереницею цветов

Вам дарит счастье и любовь!

Пусть дом наполнится уютом,

Пусть небеса добры к вам будут,

Святая Троица хранит,

Пусть мир всегда в семье царит!

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Пускай счастье утроится

В день великой Троицы,

Пусть сердце очищается,

Любовью наполняются,

Душа - поет, смеется,

И вам все удается.

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Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!

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Святая Троица пускай

Пошлет здоровье и достаток,

Пусть счастье льется через край,

В душе всегда царит порядок!

Желаю мира, доброты,

Улыбок, радости и смеха,

А чтобы все сбылись мечты,

Желаю я во всем успеха!

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Всегда тебя пусть защищают Трое,

Семья живет пусть в мире и покое,

В посланьях будут вести лишь благими,

Язык родной найдете вы с чужими.

В душе живет тепло, добро, покой,

Отец, и Сын его и Дух Святой.

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Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!

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Пусть святая Троица

Окропит добром,

Не даст грустить, расстроиться,

Внесет удачу в дом!

Желаем благодатных дней

И праведных путей,

Чтобы пришла любовь и с ней

К вам ангел прилетел!

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Поздравляю с праздником Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра и благополучия!

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Сегодня праздник праведный и важный,

Святая Троица на радость нам пришла.

Нам в этот день положено уважить

Святого Духа, Сына и Отца.

Сегодня нужно искренне молиться

За всех друзей и даже за врагов.

А при желании дозволено поститься

И сохранять в душе своей покой.

Желаю вам в великий день церковный

Духовных благ и радости в сердцах.

Любите всех: и близких, и знакомых,

И не пускайте в сердце стыд и страх.

Пусть вас Господь от бед оберегает

Своей святой и праведной рукой.

Пусть в вашем доме вечно обитают

Надежда, вера, радость и любовь.

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С праздником Троицы. Пускай Святая Троица сопутствует по жизни, и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.

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С Пресвятою Троицей,

С праздником святым!

Сердце пусть наполнится

Светом золотым.

Пусть душа не знает

Ни греха, ни зла.

Пусть благословит вас

Бог на все дела.

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Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю яркого солнечного света счастья в твоей жизни, нежного ветра любви и вдохновения. Пусть из трав и зелени надежд, цветов и красок радости стелется твой дальнейший жизненный путь.

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Со светлой Троицей тебя

Сейчас мы поздравляем!

И, всей душой тебя любя,

Мы искренне желаем:

Пусть Троица благословит

Твою судьбу и душу,

Пусть в доме лишь любовь царит,

И радость в сердце кружит,

Будь счастлив и здоров всегда,

Будь верен своей доле,

Чтоб впредь, на долгие года,

Не знал обид и боли.

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