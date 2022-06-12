Троица 2022: красивые открытки и душевные поздравления с великим праздником
День Святой Троицы отмечают православные в Украине в этом году в воскресенье 12 июня, так как именно на эту дату в 2022-м приходится 50-й день после Пасхи.
Великий христианский праздник также еще называют Пятидесятница, День сошествия Святого Духа, Зеленое воскресенье, а установлен он в честь сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков, когда они собрались вместе в Сионской горнице в Иерусалиме.
На Троицу в церквях проводят праздничные богослужения, верующие несут в храмы на освящение букеты с живыми цветами, и после украшают ими свои дома, собираются дружно за трапезой за столом.
Добрые и красивые открытки и поздравления в стихах и прозе, которые помогут передать близким лучшие пожелания в светлый праздник Святой Троицы, мы собрали в материале ниже.
Поздравления с Троицей в стихах, открытках, прозе и на видео
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Под колокольный перезвон
Приходит Троица в ваш дом
И с вереницею цветов
Вам дарит счастье и любовь!
Пусть дом наполнится уютом,
Пусть небеса добры к вам будут,
Святая Троица хранит,
Пусть мир всегда в семье царит!
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Пускай счастье утроится
В день великой Троицы,
Пусть сердце очищается,
Любовью наполняются,
Душа - поет, смеется,
И вам все удается.
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Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!
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Святая Троица пускай
Пошлет здоровье и достаток,
Пусть счастье льется через край,
В душе всегда царит порядок!
Желаю мира, доброты,
Улыбок, радости и смеха,
А чтобы все сбылись мечты,
Желаю я во всем успеха!
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Всегда тебя пусть защищают Трое,
Семья живет пусть в мире и покое,
В посланьях будут вести лишь благими,
Язык родной найдете вы с чужими.
В душе живет тепло, добро, покой,
Отец, и Сын его и Дух Святой.
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Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!
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Пусть святая Троица
Окропит добром,
Не даст грустить, расстроиться,
Внесет удачу в дом!
Желаем благодатных дней
И праведных путей,
Чтобы пришла любовь и с ней
К вам ангел прилетел!
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Поздравляю с праздником Троицы! Желаю, чтобы небесные хранители всегда были за спиной. Чтобы горести, печали и невзгоды рассеялись и уступили место миру, радости и покою. Пусть вера в лучшее вместе со свежим летним воздухом поселится в вашем доме. Добра и благополучия!
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Сегодня праздник праведный и важный,
Святая Троица на радость нам пришла.
Нам в этот день положено уважить
Святого Духа, Сына и Отца.
Сегодня нужно искренне молиться
За всех друзей и даже за врагов.
А при желании дозволено поститься
И сохранять в душе своей покой.
Желаю вам в великий день церковный
Духовных благ и радости в сердцах.
Любите всех: и близких, и знакомых,
И не пускайте в сердце стыд и страх.
Пусть вас Господь от бед оберегает
Своей святой и праведной рукой.
Пусть в вашем доме вечно обитают
Надежда, вера, радость и любовь.
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С праздником Троицы. Пускай Святая Троица сопутствует по жизни, и оберегает от горя, несчастья и негатива. Желаю крепкого здоровья, благополучия в семейных делах, удачи и везения в любых начинаниях.
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С Пресвятою Троицей,
С праздником святым!
Сердце пусть наполнится
Светом золотым.
Пусть душа не знает
Ни греха, ни зла.
Пусть благословит вас
Бог на все дела.
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Поздравляю с Троицей и всем сердцем желаю яркого солнечного света счастья в твоей жизни, нежного ветра любви и вдохновения. Пусть из трав и зелени надежд, цветов и красок радости стелется твой дальнейший жизненный путь.
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Со светлой Троицей тебя
Сейчас мы поздравляем!
И, всей душой тебя любя,
Мы искренне желаем:
Пусть Троица благословит
Твою судьбу и душу,
Пусть в доме лишь любовь царит,
И радость в сердце кружит,
Будь счастлив и здоров всегда,
Будь верен своей доле,
Чтоб впредь, на долгие года,
Не знал обид и боли.
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Напомним, ранее мы рассказывали, когда начнется и сколько продлится Петров пост, даты начала которого привязана к празднованию Троицы.
А также мы публиковали календарь церковных праздников в июне 2022 года.