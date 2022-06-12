Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

Велике християнське свято також ще називають П'ятидесятниця, День зішестя Святого Духа, Зелена неділя, а встановлене воно на честь зішестя Святого Духа на апостолів у вигляді вогненних язиків, коли вони зібралися разом в Сіонській світлиці в Єрусалимі.

День Святої Трійці відзначають православні в Україні в цьому році в неділю 12 червня, оскільки саме на цю дату в 2022-му припадає 50-й день після Великодня.

Добрі та красиві листівки та привітання у віршах і прозі, які допоможуть передати близьким кращі побажання у світле свято Святої Трійці, ми зібрали в матеріалі нижче.

На Трійцю в церквах проводять святкові богослужіння, віряни несуть у храми на освячення букети з живими квітами, і після прикрашають ними свої оселі, збираються дружно за трапезою за столом.

Привітання з Трійцею у віршах, листівках, прозі та на відео

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З Трійцею вітаю щиро!

Радості, тепла та миру,

Божих вам благословінь,

Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,

Хай ростуть скоріше статки,

Щоб могли допомагати,

Віру в Бога не втрачати!

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З Трійцею я вас вітаю,

Миру, злагоди, добра,

Розуміння, віри в серці

І душевного тепла.

Хай Господь допомагає,

Янгол хай вас боронить,

Хай здійсняться всі бажання

І любов в душі горить.

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Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь береже і благословляє. Зі святом!

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Нехай щастя потроїться

В день великої Трійці,

Хай серце очищається,

Любов'ю наповнюються,

Душа співає, сміється,

І вам все вдається.

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Озеленили ми оселі,

Щоби настрій був веселий,

Бо здавен у нас в народі,

Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,

Нині серце зігріває,

В кожен дім несуть багато,

Радості Зелені свята!

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Мир оселі, усмішку на обличчі, світла в очах, щоб беріг від усіх напастей ангел-хранитель, а удача, успіх, щастя і благодать завжди вели за руку, захищаючи від бід і неприємностей. З Трійцею!

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У свято Трійці бажаю

Багато радості, добра,

Море сонця нехай подарує

Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,

Добрі справи творити.

У день дощовий і погожий

Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним

Шлях твій буде опромінювати,

Добротою своєю безмежною

Від біди оберігати.

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Всіх православних вітаю зі святим святом Трійці! Побажати хочу жити у мирі з усіма і не грішити, бути чуйними до чужої біди і вміти співчувати, любити все, що оточує і цінувати свободу.

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Дух святий зійшов з небес

Для звершення чудес.

Дав апостолам наказ

Проповідувати серед нас

Про всі Божих справах

На різних мовах.

Храм явлень увінчав.

День урочистим той став.

В душах оновлення.

Наші вітання!

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З днем Трійці. Нехай Свята Трійця супроводжує по життю, і оберігає від горя, нещастя і негативу. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя в сімейних справах, удачі й везіння у будь-яких починаннях.

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Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

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Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб смуток і негаразди розсіялися й поступилися місцем миру, радості і спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

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Вітаю з Трійцею Святою!

Бажаю миру і спокою,

Щоб небо було тільки ясним,

Життя - завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,

Від будь-яких негараздів оберігає.

Нехай добром наповниться ваш дім,

Благодать і щастя буде в нім!

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