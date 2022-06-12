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Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

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Неділя 12 червня 2022 06:26
Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом Колаж РБК-Україна: привітання зі святом Святої Трійці 2022
Автор: Володимир Костирін

День Святої Трійці відзначають православні в Україні в цьому році в неділю 12 червня, оскільки саме на цю дату в 2022-му припадає 50-й день після Великодня.

Велике християнське свято також ще називають П'ятидесятниця, День зішестя Святого Духа, Зелена неділя, а встановлене воно на честь зішестя Святого Духа на апостолів у вигляді вогненних язиків, коли вони зібралися разом в Сіонській світлиці в Єрусалимі.

На Трійцю в церквах проводять святкові богослужіння, віряни несуть у храми на освячення букети з живими квітами, і після прикрашають ними свої оселі, збираються дружно за трапезою за столом.

Добрі та красиві листівки та привітання у віршах і прозі, які допоможуть передати близьким кращі побажання у світле свято Святої Трійці, ми зібрали в матеріалі нижче.

Привітання з Трійцею у віршах, листівках, прозі та на відео

***

З Трійцею вітаю щиро!
Радості, тепла та миру,
Божих вам благословінь,
Віри, мудрості, прозрінь.

Милосердя вам, достатку,
Хай ростуть скоріше статки,
Щоб могли допомагати,
Віру в Бога не втрачати!

***

З Трійцею я вас вітаю,
Миру, злагоди, добра,
Розуміння, віри в серці
І душевного тепла.

Хай Господь допомагає,
Янгол хай вас боронить,
Хай здійсняться всі бажання
І любов в душі горить.

***

Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

***

Зі світлим святом Трійці! Бажаю тепла в душі, миру, добра, щирої віри. Нехай Господь береже і благословляє. Зі святом!

***

Нехай щастя потроїться
В день великої Трійці,

Хай серце очищається,
Любов'ю наповнюються,

Душа співає, сміється,
І вам все вдається.

***

Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

***

Озеленили ми оселі,
Щоби настрій був веселий,
Бо здавен у нас в народі,
Зелений колір в день цей в моді.

Все що квітне та буяє,
Нині серце зігріває,
В кожен дім несуть багато,
Радості Зелені свята!

***

Мир оселі, усмішку на обличчі, світла в очах, щоб беріг від усіх напастей ангел-хранитель, а удача, успіх, щастя і благодать завжди вели за руку, захищаючи від бід і неприємностей. З Трійцею!

***

Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

***

У свято Трійці бажаю
Багато радості, добра,
Море сонця нехай подарує
Ця літня пора.

Думати тільки про хороше,
Добрі справи творити.
У день дощовий і погожий
Богу за все дякувати.

Світлий ангел поглядом ніжним
Шлях твій буде опромінювати,
Добротою своєю безмежною
Від біди оберігати.

***

Всіх православних вітаю зі святим святом Трійці! Побажати хочу жити у мирі з усіма і не грішити, бути чуйними до чужої біди і вміти співчувати, любити все, що оточує і цінувати свободу.

***

Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

***

Дух святий зійшов з небес
Для звершення чудес.

Дав апостолам наказ
Проповідувати серед нас

Про всі Божих справах
На різних мовах.

Храм явлень увінчав.
День урочистим той став.

В душах оновлення.
Наші вітання!

***

Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

***

З днем Трійці. Нехай Свята Трійця супроводжує по життю, і оберігає від горя, нещастя і негативу. Бажаю міцного здоров'я, благополуччя в сімейних справах, удачі й везіння у будь-яких починаннях.

***

Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!

***

Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

***

Вітаю зі святом Святої Трійці! Бажаю, щоб небесні охоронці завжди були за спиною. Щоб смуток і негаразди розсіялися й поступилися місцем миру, радості і спокою. Нехай віра в краще разом зі свіжим літнім повітрям оселиться у вашому домі. Добра вам і добробуту!

***

Вітаю з Трійцею Святою!
Бажаю миру і спокою,
Щоб небо було тільки ясним,
Життя - завжди безхмарне та прекрасне.

Слово Боже нехай вас надихає,
Від будь-яких негараздів оберігає.
Нехай добром наповниться ваш дім,
Благодать і щастя буде в нім!

***

Трійця 2022: красиві листівки і душевні привітання з великим святом

***

***

***

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли почнеться і скільки триватиме Петрів піст, дати початку якого прив'язана до святкування Трійці.

А також ми публікували календар церковних свят у червні 2022 року.

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