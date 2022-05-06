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Зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом: в подяку лизнула лікарю руку

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П'ятниця 06 травня 2022 18:03
Зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом: в подяку лизнула лікарю руку Неймовірна історія порятунку собаки Ади на фронті (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У фронтовому госпіталі військовий хірург-волонтер із США врятував величезну вівчарку, яку посікло осколками. Її привезли разом з 9-річним хлопчиком і хірурги надали медичну допомогу обом.

Зворушливу історію розповів на своїй сторінці у Facebook Володимир Демченко.

У фронтовий госпіталь солдати привезли 9-річного пораненого хлопчика. На щастя, всі хірурги були вільні, рана в нозі не загрожувала життю і здоров'ю дитини. А слідом прибіг схвильований солдат, який сказав, що до медиків привезли ще собаку і запитав, хто зможе надати їй допомогу.

Ось що розповів про собаку Володимир Демченко:

"Цій собаці тричі пощастило (якщо тут можна говорити про везіння). Перше везіння в тому, що вона потрапила в руки українських солдатів, в яких мама виховала співчуття до всього живого. Друге везіння - три осколки не зачепили кісток, і не залишилися в тілі.

Один осколок залишив круглу дірку у вусі, другий пробив бік, а третій поранив задню ногу.

Третє, і головне везіння звуть доктор Чарльз - американський волонтер, який допомагає нашим військовим хірургам у прифронтовій зоні.

Собака лежала смирно весь час, поки її обстежили магнітом на предмет осколків, поки голили лапу під крапельницю, поки знеболювали, зашивали та несли на рентген.

- Я тебе люблю. Так люблю! Ти хороша дівчинка, - повторював доктор Чарльз кожен раз, коли собака злякано озиралася на купу людей, які обступили її з усіх боків.

- Як її звуть?

- Ада! Ада!

Ада, коли почула голос господині, пробувала підірватися на ноги, але ми її притримували. Взагалі, як мінімум двоє з нас постійно її гладили заспокоюючи. А ще військові хірурги, які відправили хлопчика в Головний госпіталь, жартували, що собака думає, що вже потрапила в собачий рай – стільки уваги.

Але блін...коли Чарльз закінчив роботу і погладив її морду – вона вдячно лизнула його руку. Тільки його! Чарльз поцілував її в морду.

Силами медиків 2-й окремий батальйон ДУК ПС і групи анонімних американських волонтерів хороша дівчинка Ада була врятована і зараз відлежується, і чекає приїзду ветеринарів. Водночас військові хірурги подбали й про її господаря", - розповів Демченко.

Він додав, що армійські хірурги – це окрема каста людей, які заслуговують максимальної поваги.

Зворушлива історія собаки Ади, врятованої військовим хірургом: в подяку лизнула лікарю руку

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