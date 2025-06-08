Трійця 2025: теплі привітання зі святом своїми словами та у листівках

8 червня православні віряни України святкують Трійцю. У цей урочистий день обов'язково треба привітати рідних та близьких зі святом теплими повідомленнями та листівками.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало теплі та душевні привітання, які допоможуть вам створити святковий настрій у своїх близьких.
Вітаю з величним святом Трійці! Хай зелень цього дня принесе у ваш дім гармонію та затишок. Нехай серце наповнюється вірою, а душа - вдячністю. Любові вам, миру й Божого благословення!
Зі святом Трійці щиро вас вітаю! Нехай ангели охороняють ваш спокій і світлі думки. Хай у родині панує добробут, тепло і взаєморозуміння. Бажаю здоров’я, щастя й сонячних усмішок щодня!
З Трійцею вас! Хай любов, віра і надія не покидають вас ні на мить.
Свято Трійці - це час оновлення та внутрішнього очищення. Бажаю натхнення для нових звершень і миру в кожному русі серця. Світла вам у думках і навколо!
Свята Трійця хай оберігає від зла й дарує внутрішню силу. Миру, злагоди і світлого шляху в кожному дні!
Вітаю з Трійцею! Нехай у серці завжди буде весна, а в домі - щастя.
Нехай свято Трійці наповнить вас натхненням та вірою в добро. Хай з неба зійде благодать, що зігріє душу та очистить серце. Бажаю, щоб жодна буря не зламала вашу надію. Живіть із любов’ю, творіть з радістю!
Свята Трійця нехай подарує вам душевний спокій і щедрі благословення. Бажаю, щоб у кожній хвилині життя було місце для радості. Хай у серці панує мир, а в домі - світло й тепло. Нехай це свято стане початком нових добрих змін!
Вітаю з Трійцею! Нехай ваше життя буде таке ж яскраве, як зелень на свято, і сповнене Божої любові. Щастя, здоров’я і гармонії у кожному дні!
Зі святом Святої Трійці! Бажаю легкості на душі, мудрості в серці та віри в краще. Нехай добрі сили завжди будуть поруч.
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
***
З Трійцею вітаю вас!
Хай щастить вам повсякчас,
Щохвилини та щомиті,
Душі будуть хай відкриті.
Хай любов, добро та щастя
Зроблять кожен день прекрасним,
Радістю наповнять дім,
Щоб було комфортно в нім!
***
З Трійцею, зі світлим святом!
Бажаю радості багато,
Приємних зустрічей, тепла,
Ласкава доля, щоб була.
Щоб принесла у дім добробут,
Зробила щоб приємним побут.
Нехай й малесенька дрібничка
Приносить радість невеличку!
***
Бажаю щиро веселиться
У свято світле вам, на Трійцю!
Хай буде мир в душі та в домі,
Радіють друзі та знайомі.
Приходять хай до вас на свято,
Дарують щастя вам багато.
Тепла, добра вам та довіри,
Кохання та міцної віри!
Вас може зацікавити