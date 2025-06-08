Трійця 2025: теплі привітання зі святом своїми словами та у листівках

Короткі привітання своїми словами для месенджерів

Вітаю з величним святом Трійці! Хай зелень цього дня принесе у ваш дім гармонію та затишок. Нехай серце наповнюється вірою, а душа - вдячністю. Любові вам, миру й Божого благословення!

Зі святом Трійці щиро вас вітаю! Нехай ангели охороняють ваш спокій і світлі думки. Хай у родині панує добробут, тепло і взаєморозуміння. Бажаю здоров’я, щастя й сонячних усмішок щодня!

З Трійцею вас! Хай любов, віра і надія не покидають вас ні на мить.

Свято Трійці - це час оновлення та внутрішнього очищення. Бажаю натхнення для нових звершень і миру в кожному русі серця. Світла вам у думках і навколо!

Листівка-привітання з Трійцею (зображення: Pinterest.com)

Свята Трійця хай оберігає від зла й дарує внутрішню силу. Миру, злагоди і світлого шляху в кожному дні!

Вітаю з Трійцею! Нехай у серці завжди буде весна, а в домі - щастя.

Нехай свято Трійці наповнить вас натхненням та вірою в добро. Хай з неба зійде благодать, що зігріє душу та очистить серце. Бажаю, щоб жодна буря не зламала вашу надію. Живіть із любов’ю, творіть з радістю!

Свята Трійця нехай подарує вам душевний спокій і щедрі благословення. Бажаю, щоб у кожній хвилині життя було місце для радості. Хай у серці панує мир, а в домі - світло й тепло. Нехай це свято стане початком нових добрих змін!

Вітаю з Трійцею! Нехай ваше життя буде таке ж яскраве, як зелень на свято, і сповнене Божої любові. Щастя, здоров’я і гармонії у кожному дні!

Зі святом Святої Трійці! Бажаю легкості на душі, мудрості в серці та віри в краще. Нехай добрі сили завжди будуть поруч.

Листівка з Трійцею (зображення: Pinterest.com)

Привітання з Трійцею у віршах

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

Листівка-вітання з Зеленими святами (зображення: Pinterest.com)

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***

З Трійцею вітаю вас!

Хай щастить вам повсякчас,

Щохвилини та щомиті,

Душі будуть хай відкриті.

Хай любов, добро та щастя

Зроблять кожен день прекрасним,

Радістю наповнять дім,

Щоб було комфортно в нім!

Привітання з Зеленими святами (зображення: Pinterest.com)

***

З Трійцею, зі світлим святом!

Бажаю радості багато,

Приємних зустрічей, тепла,

Ласкава доля, щоб була.

Щоб принесла у дім добробут,

Зробила щоб приємним побут.

Нехай й малесенька дрібничка

Приносить радість невеличку!

***

Бажаю щиро веселиться

У свято світле вам, на Трійцю!

Хай буде мир в душі та в домі,

Радіють друзі та знайомі.

Приходять хай до вас на свято,

Дарують щастя вам багато.

Тепла, добра вам та довіри,

Кохання та міцної віри!

Привітання зі святом Трійці (зображення: Pinterest.com)