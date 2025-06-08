Троица 2025: теплые поздравления с праздником своими словами и в открытках

8 июня православные верующие Украины празднуют Троицу. В этот торжественный день обязательно надо поздравить родных и близких с праздником теплыми сообщениями и открытками.
РБК-Украина (проект Styler) собрало теплые и душевные поздравления, которые помогут вам создать праздничное настроение у своих близких.
Поздравляю с величественным праздником Троицы! Пусть зелень этого дня принесет в ваш дом гармонию и уют. Пусть сердце наполняется верой, а душа - благодарностью. Любви вам, мира и Божьего благословения!
С праздником Троицы искренне вас поздравляю! Пусть ангелы охраняют ваш покой и светлые мысли. Пусть в семье царит благополучие, тепло и взаимопонимание. Желаю здоровья, счастья и солнечных улыбок ежедневно!
С Троицей вас! Пусть любовь, вера и надежда не покидают вас ни на миг.
Праздник Троицы - это время обновления и внутреннего очищения. Желаю вдохновения для новых свершений и мира в каждом движении сердца. Света вам в мыслях и вокруг!
Святая Троица пусть оберегает от зла и дарит внутреннюю силу. Мира, согласия и светлого пути в каждом дне!
Поздравляю с Троицей! Пусть в сердце всегда будет весна, а в доме - счастье.
Пусть праздник Троицы наполнит вас вдохновением и верой в добро. Пусть с неба сойдет благодать, которая согреет душу и очистит сердце. Желаю, чтобы ни одна буря не сломала вашу надежду. Живите с любовью, творите с радостью!
Святая Троица пусть подарит вам душевный покой и щедрые благословения. Желаю, чтобы в каждой минуте жизни было место для радости. Пусть в сердце царит мир, а в доме - свет и тепло. Пусть этот праздник станет началом новых добрых перемен!
Поздравляю с Троицей! Пусть ваша жизнь будет такая же яркая, как зелень на праздник, и полна Божьей любви. Счастья, здоровья и гармонии в каждом дне!
С праздником Святой Троицы! Желаю легкости на душе, мудрости в сердце и веры в лучшее. Пусть добрые силы всегда будут рядом.
В житті по-різному буває
Не завжди квіти, радість, спів.
Та все ж нехай вас обминають
Незгоди, гордість, сум і гнів.
Ростіть дітей на славу людям
І будьте щирі на добро
Вам все віддасться, все в вас буде
Кохання, спокій і тепло.
Із Зеленими вас святами!
***
Світ навколо зеленіє,
І душа тому радіє,
Бо прийшли Зелені свята,
І в віночках вже дівчата,
Весело пісень співають,
На сопілках хлопці грають,
Від всієї України,
Зі святами вітають!
***
Зі Святою Трійцею!
Хай серце заспокоїться,
Добро хай додається
І всі мрії збуваються!
***
З Трійцею вітаю вас!
Хай щастить вам повсякчас,
Щохвилини та щомиті,
Душі будуть хай відкриті.
Хай любов, добро та щастя
Зроблять кожен день прекрасним,
Радістю наповнять дім,
Щоб було комфортно в нім!
***
З Трійцею, зі світлим святом!
Бажаю радості багато,
Приємних зустрічей, тепла,
Ласкава доля, щоб була.
Щоб принесла у дім добробут,
Зробила щоб приємним побут.
Нехай й малесенька дрібничка
Приносить радість невеличку!
***
Бажаю щиро веселиться
У свято світле вам, на Трійцю!
Хай буде мир в душі та в домі,
Радіють друзі та знайомі.
Приходять хай до вас на свято,
Дарують щастя вам багато.
Тепла, добра вам та довіри,
Кохання та міцної віри!
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