Троица 2025: теплые поздравления с праздником своими словами и в открытках

Короткие поздравления своими словами для мессенджеров

Поздравляю с величественным праздником Троицы! Пусть зелень этого дня принесет в ваш дом гармонию и уют. Пусть сердце наполняется верой, а душа - благодарностью. Любви вам, мира и Божьего благословения!

С праздником Троицы искренне вас поздравляю! Пусть ангелы охраняют ваш покой и светлые мысли. Пусть в семье царит благополучие, тепло и взаимопонимание. Желаю здоровья, счастья и солнечных улыбок ежедневно!

С Троицей вас! Пусть любовь, вера и надежда не покидают вас ни на миг.

Праздник Троицы - это время обновления и внутреннего очищения. Желаю вдохновения для новых свершений и мира в каждом движении сердца. Света вам в мыслях и вокруг!

Открытка-поздравление с Троицей (изображение: Pinterest.com)

Святая Троица пусть оберегает от зла и дарит внутреннюю силу. Мира, согласия и светлого пути в каждом дне!

Поздравляю с Троицей! Пусть в сердце всегда будет весна, а в доме - счастье.

Пусть праздник Троицы наполнит вас вдохновением и верой в добро. Пусть с неба сойдет благодать, которая согреет душу и очистит сердце. Желаю, чтобы ни одна буря не сломала вашу надежду. Живите с любовью, творите с радостью!

Святая Троица пусть подарит вам душевный покой и щедрые благословения. Желаю, чтобы в каждой минуте жизни было место для радости. Пусть в сердце царит мир, а в доме - свет и тепло. Пусть этот праздник станет началом новых добрых перемен!

Поздравляю с Троицей! Пусть ваша жизнь будет такая же яркая, как зелень на праздник, и полна Божьей любви. Счастья, здоровья и гармонии в каждом дне!

С праздником Святой Троицы! Желаю легкости на душе, мудрости в сердце и веры в лучшее. Пусть добрые силы всегда будут рядом.

Открытка с Троицей (изображение: Pinterest.com)

Поздравления с Троицей в стихах

В житті по-різному буває

Не завжди квіти, радість, спів.

Та все ж нехай вас обминають

Незгоди, гордість, сум і гнів.

Ростіть дітей на славу людям

І будьте щирі на добро

Вам все віддасться, все в вас буде

Кохання, спокій і тепло.

Із Зеленими вас святами!

***

Світ навколо зеленіє,

І душа тому радіє,

Бо прийшли Зелені свята,

І в віночках вже дівчата,

Весело пісень співають,

На сопілках хлопці грають,

Від всієї України,

Зі святами вітають!

Открытка-поздравление с Зелеными праздниками (изображение: Pinterest.com)

***

Зі Святою Трійцею!

Хай серце заспокоїться,

Добро хай додається

І всі мрії збуваються!

***

З Трійцею вітаю вас!

Хай щастить вам повсякчас,

Щохвилини та щомиті,

Душі будуть хай відкриті.

Хай любов, добро та щастя

Зроблять кожен день прекрасним,

Радістю наповнять дім,

Щоб було комфортно в нім!

Поздравления с Зелеными праздниками (изображение: Pinterest.com)

***

З Трійцею, зі світлим святом!

Бажаю радості багато,

Приємних зустрічей, тепла,

Ласкава доля, щоб була.

Щоб принесла у дім добробут,

Зробила щоб приємним побут.

Нехай й малесенька дрібничка

Приносить радість невеличку!

***

Бажаю щиро веселиться

У свято світле вам, на Трійцю!

Хай буде мир в душі та в домі,

Радіють друзі та знайомі.

Приходять хай до вас на свято,

Дарують щастя вам багато.

Тепла, добра вам та довіри,

Кохання та міцної віри!

Поздравления с праздником Троицы (изображение: Pinterest.com)