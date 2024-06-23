Трійця 2024: що не можна робити сьогодні, традиції і прикмети свята

Яке сьогодні свято у церковному календарі

В українській традиції Трійця є частиною Зелених свят, що тривають від 20 червня до Відання П'ятидесятниці 28 червня. Цей цикл також включає поминальну суботу перед Трійцею і День Святого Духа 24 червня.

На п'ятдесятий день після воскресіння Ісуса Христа апостоли, мати Христа, та жінки-мироносиці зібралися разом. За легендами, раптово почався шум, потім з неба зійшов вогонь і осів на кожному, хто був присутній, у вигляді язиків полум'я. Всі вони були наповнені Святим Духом.

У цей день апостоли отримали дар зцілення та знання різних мов, і відправилися проповідувати християнство по всьому світу.

Свято присвячене сходженню Всевишнього до людей у всіх трьох іпостасях: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа.

Зіслання Святого Духа (зображення: Вікіпедія)

Що не можна робити сьогодні, 23 червня

Згідно з віруваннями і народним традиціям українців, сьогодні бажано не робити таке:

Займатися важкою фізичною роботою

Шити або вишивати

Сваритися та лихословити

Влаштовувати шумні вечірки

Вживати алкогольні напої

Відмовляти у допомозі нужденним.

Також не рекомендується ходити в ліс і на поле, бо вважається, що цього дня там господарює нечиста сила - мавки та русалки. Заборонено купатися, адже за давніми повір'ями, русалки можуть затягнути на дно.

Свята Трійця (зображення: Вікіпедія)

Народні прикмети і традиції цього дня

Якщо іде дощ - буде тепле літо

Різка зміна погоди - до багатого врожаю

Спека - до сухого посушливого літа

Дощить - така погода затягнеться ще на кілька днів

На небі з’явилася веселка - слід чекати на дощ

Ясне зоряне небо - восени буде гарний врожай грибів.

Вважається, що зібрані цього дня трави набувають захисних та лікувальних здібностей. В

А ввечері заведено ходити до бані, щоб очистити тіло, оскільки за народними повір’ями, сьогодні вода здатна "змити" всі хвороби.

П'ятидесятниця (зображення: Вікіпедія)

У кого день ангела сьогодні

Сьогодні іменини святкують: Захар, Денис, Дмитро, Іраклій, Гнат, Микита, Макар, Микола, Петро, Павло, Ілона, Олена.

Знак гороскопа людей, які народилися сьогодні - Рак.

Які свята ще відзначають в Україні сьогодні

Окрім церковного свята, сьогодні є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: