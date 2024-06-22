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Трійця 2024: як правильно відзначати велике свято, ритуали і традиції

Субота 22 червня 2024 07:00
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Трійця 2024: як правильно відзначати велике свято, ритуали і традиції Як правильно святкувати Трійцю, традиції і ритуали (колаж: РБК-Україна)
Автор: Марина Кравченко

Трійця, або П'ятидесятниця - це радісне літнє свято, коли ми вшановуємо прихід Святого Духа і народження Церкви. Цього року Трійця відзначається 23 червня.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як правильно відзначати велике свято, ритуали і традиції цього дня.

Як правильно відзначати

Згідно з церковними переказами, на 50-й день після воскресіння Ісуса Христа до його учнів з'явився Святий Дух. Це знаменувало настання П'ятидесятниці, або Трійці. Апостоли отримали дар зцілення і здатність говорити різними мовами, що дозволило їм поширювати християнство по всьому світу.

Свято Трійці відзначається урочистою службою у православних храмах, де виконується одна з найбільш урочистих і красивих літургій року. Після Божественної літургії зазвичай проводять вечірню, присвячену поблажливості Святого Духа на учнів Ісуса. Це момент, коли віряни вшановують Бога-Отця, Сина і Святого Духа.

Напередодні перед Трійцею іде поминальна субота, коли можна сходити на цвинтар і пом’янути померлих родичів.

Ритуали і традиції

З давніх часів у цей день існують численні ритуали та правила, яких дотримуються українці.

Традиційно на Трійцю заведено прикрашати церкви та будинки зеленими гілками берези, клена або дуба, а також польовими квітами. Ці рослини символізують оновлення, життя і благословення Святого Духа. Після служби гілки приносять додому, засушують і зберігають за іконами, а також розміщують біля вікон і дверей, щоб захистити дім від злої сили.

Існують такі рекомендації, як правильно прикрасити оселю перед Трійцею:

  • Вхід до житла слід прикрасити гілками клену, осики та дуба.
  • Розстеліть духмяні трави м’яти, чебрецю, шавлії, меліси та лепехи на підвіконні.
  • Утримайтеся від декору гілками хвойних дерев, адже за повір'ями, у голках ялин, сосен та модрин можуть спочивати душі предків, і нести таких "гостей" до свого дому вкрай небажано.

На Трійцю також заведено заготовляти віники для лазні, вважаючи, що вони набувають цілющих властивостей у цей день. Віники, зроблені на Трійцю, використовуються протягом року для оздоровчих процедур.

Це свято має глибокий духовний зміст, що відображається у віруваннях і традиціях, пов'язаних із сімейним життям. Наприклад, хоча весілля на Трійцю не рекомендується, сватання і знайомство з батьками - добра прикмета. Вважається, що це буде сприяти міцному і щасливому шлюбу.

Окрім релігійних обрядів, Трійця пов'язана з численними народними прикметами. Наприклад, дощ на Трійцю вважається добрим знаком, що пророкує грибний рік, хороший урожай і прекрасну погоду.

Раніше ми вже розповідали про Троїцьку батьківську суботу 2024 та що треба зробити в цей день.

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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія, SogodniSvyato, Вікіпедія.

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