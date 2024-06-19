Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: в чому різниця та як святкувати

Трійця, П'ятидесятниця та Зелена неділя - одне з головних християнських свят, яке у православ'ї входить до числа дванадесятих свят, а в католицизмі має найвищий статус урочистості. День Святої Трійці 2024 припадає на 23 червня .

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке Зелені свята та чим вони відрізняються від Дня Святої Трійці.

Що таке Зелені свята

Назва Зелені свята походить ще з дохристиянських часів. У цей день відзначалося завершення весняного сезону та початок спекотного літа. З приходом нової віри на українські землі старі традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці.

Зелені свята (їх також називають Зелені святки або Русалії) - це цикл язичницьких святкувань, коли заведено вшановувати й молитися пращурам та природі, просячи гарного врожаю.

Відвідування церкви на Трійцю (фото: Freepik)

Зелень символізує новий початок життя та літній сезон. З давніх часів українці зберегли багато народних звичаїв, які мають популярність і донині. А саме:

якщо в цей день іде дощ, очікується тепле літо

різка зміна сонця на дощ і навпаки - буде багатий урожай

зібрані сьогодні цілющі трави набувають ще більших захисних та лікувальних здібностей, ніж зазвичай

спека цього дня передвіщає сухе літо.

Також у цей день існують певні заборони:

не можна влаштовувати весілля, оскільки це може призвести до швидкого розпаду сім'ї та нещастя

заборонено шити, вишивати, працювати в городі та будь-яка інша важка фізична праця.

На Зелені свята заведено прикрашати вікна й ікони гілками та молодим листям. Ця традиція також слугує передбаченням майбутнього: якщо все залишиться зеленим і свіжим на наступний день, то вважається, що будь-які негаразди, хвороби та невдачі обійдуть цей дім стороною.

Як відбувається освячення на День Святої Трійці (фото: Getty Images)

Трійця, П’ятидесятниця і День Святого духа

П’ятидесятниця, Трійця та Сходження Святого Духа - тотожні назви для вірян. Цього дня відзначається одна з найважливіших подій для всього християнського народу - сходження Святого Духа на апостолів, яке відбулося 50-го дня після воскресіння Ісуса Христа.

У цей день апостоли отримали дар зцілення та знання різних мов, щоб вони мали можливість проповідувати християнство по всьому світу.

Свято присвячене сходженню Всевишнього до людей у всіх трьох іпостасях: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа. Це і є Свята Трійця.

Церковні традиції цього дня:

проводяться святкові богослужіння та великі вечірні служби

священникам прийнято одягати зелені шати, а парафіянам - святковий одяг

зазвичай після служби вся родина збирається за великим столом, щоб відвідати коровай та святкові страви

церква рекомендує запрошувати священника додому для освячення колодязя та води в ньому.

Святкування Трійці об'єднує родини, дарує відчуття спокою та гармонії, і найголовніше - нагадує про важливість духовних і сімейних цінностей.