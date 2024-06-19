Трійця, П’ятидесятниця і Зелені свята: в чому різниця та як святкувати
Трійця, П'ятидесятниця та Зелена неділя - одне з головних християнських свят, яке у православ'ї входить до числа дванадесятих свят, а в католицизмі має найвищий статус урочистості. День Святої Трійці 2024 припадає на 23 червня.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що таке Зелені свята та чим вони відрізняються від Дня Святої Трійці.
Що таке Зелені свята
Назва Зелені свята походить ще з дохристиянських часів. У цей день відзначалося завершення весняного сезону та початок спекотного літа. З приходом нової віри на українські землі старі традиції були злучені зі Святою Неділею та святом Трійці.
Зелені свята (їх також називають Зелені святки або Русалії) - це цикл язичницьких святкувань, коли заведено вшановувати й молитися пращурам та природі, просячи гарного врожаю.
Відвідування церкви на Трійцю (фото: Freepik)
Зелень символізує новий початок життя та літній сезон. З давніх часів українці зберегли багато народних звичаїв, які мають популярність і донині. А саме:
- якщо в цей день іде дощ, очікується тепле літо
- різка зміна сонця на дощ і навпаки - буде багатий урожай
- зібрані сьогодні цілющі трави набувають ще більших захисних та лікувальних здібностей, ніж зазвичай
- спека цього дня передвіщає сухе літо.
Також у цей день існують певні заборони:
- не можна влаштовувати весілля, оскільки це може призвести до швидкого розпаду сім'ї та нещастя
- заборонено шити, вишивати, працювати в городі та будь-яка інша важка фізична праця.
На Зелені свята заведено прикрашати вікна й ікони гілками та молодим листям. Ця традиція також слугує передбаченням майбутнього: якщо все залишиться зеленим і свіжим на наступний день, то вважається, що будь-які негаразди, хвороби та невдачі обійдуть цей дім стороною.
Як відбувається освячення на День Святої Трійці (фото: Getty Images)
Трійця, П’ятидесятниця і День Святого духа
П’ятидесятниця, Трійця та Сходження Святого Духа - тотожні назви для вірян. Цього дня відзначається одна з найважливіших подій для всього християнського народу - сходження Святого Духа на апостолів, яке відбулося 50-го дня після воскресіння Ісуса Христа.
У цей день апостоли отримали дар зцілення та знання різних мов, щоб вони мали можливість проповідувати християнство по всьому світу.
Свято присвячене сходженню Всевишнього до людей у всіх трьох іпостасях: у вигляді Бога-Отця, Бога-Сина і Бога-Святого Духа. Це і є Свята Трійця.
Церковні традиції цього дня:
- проводяться святкові богослужіння та великі вечірні служби
- священникам прийнято одягати зелені шати, а парафіянам - святковий одяг
- зазвичай після служби вся родина збирається за великим столом, щоб відвідати коровай та святкові страви
- церква рекомендує запрошувати священника додому для освячення колодязя та води в ньому.
Святкування Трійці об'єднує родини, дарує відчуття спокою та гармонії, і найголовніше - нагадує про важливість духовних і сімейних цінностей.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти ПЦУ, Церковний календар УПЦ, Велика українська енциклопедія,а також Day Today і Вікіпедія.