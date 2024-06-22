Трійця 2024: як прикрасити оселю до свята відповідно до традицій

Чому приносять в дім зелень на Трійцю

Багато християнських свят в свій час перепліталися з народними традиціями та віруваннями, що нерідко мали язичницьке коріння і здебільшого були пов'язані з культом землі.

Трійця та Зелені свята, які єдналися з християнською Святою Неділею - не виняток.

Для пращурів прикрашання оселі і двору зеленню було не лише виявом поваги до природи, яка могла як "подарувати" гарний врожай, так і наслати буревії та грози, а й оберегом від нечисті.

Предки вірили, що за декілька днів до Трійці в полях, лісах та поблизу водойм збираються русалки та інші міфічні істоти, які могли залоскотати, зіпсувати врожай, або ж навіть прийти до сіл, шкодячи худобі і людям.

Трави ж могли відігнати злу силу, а також принести здоров'я та щастя, особливо рослини, які були освячені в неділю в церквах - їх намагалися зберегти до наступного року.

Та здебільшого прикрашення оселі відбувалося до свята - ще з четверга - з використанням польових квітів, гілочок дерев та духмяних трав. Таке рослинне оздоблення називали "клечанням".

Чим прикрасити оселю до Трійці

Прикрасити двері гілочками

Вважалося, що це не дозволить потрапити в хату злим духам, водночас "запросить" здоров'я і добробут.

Зазвичай для цієї мети використовували гілки акації, липи, горіха, клена, ясеня та дубу. Іноді використовували бересту, та навіть листя лопухів, прикрашаючи ними не лише вхід, а й ворота та навіть стріху.

Розкласти квіти на полицях і за іконами

Для такого декору пращури використовували бузок, волошки та гвоздики. Проте їх не лише розкладали за образками, а вішали на стіни і стелю.

Зробити зелений килим

Встелити долівку зеленим "килимом" - неодмінна справа до Трійці. Для цього використовували осоку, полин, любисток, чебрець, а також "татарську траву" - аїр або ж лепеху.

Вірили, що духмяні трави своїми пахощами відлякують нечисту силу. Особливо шанували аїр, зі стебел якого робили солодощі, зацукровуючи рослину.

Поставити біля вікна квіти

Під час оздоблення оселі до Трійці не оминали увагою і підвіконня: на нього виставляли горщечки та глечики з квітами - фіалками, пижмом, лілеями, півоніями.

Букети також можна зробити з польових квітів - волошок та незабудок з додаванням полину і чебрецю - з них зазвичай плели вінки до свята.

Покласти трави на підвіконня

Окрім букетів, підвіконня можна прикрасити травами - зокрема, м'ятою, чебрецем, полином чи лепехою. Це мало і практичне значення - адже різкі аромати відганяють комах, які намагаються потрапити до оселі через відчинені вікна.

Чи не прикрашати оселю на Трійцю

Не радять прикрашати оселю гіллям хвойних дерев, таких як ялина, сосна і модрина, а також вербою і крушиною - вірили, що в голочках і листі цих дерев можуть "ховатися" душі померлих. Тому краще утриматися від такого "декору".

В деяких регіонах оминали при виборі гілля осику - вважали, що оздоблення з цього дерева накличе лихо, адже на ньому, за християнськими переказами, повісився Іуда Іскаріот.

Проте в інших регіонах осика, якою прикрашали двері і дах, була неодмінним атрибутом ворожінь - зелене на наступний день листя свідчило про міцне здоров'я мешканців, почорніле - віщувало хвороби і горе.