Трійця 2024. Що готувати на свято: традиційні та сучасні рецепти
В неділю, 23 червня, українці відзначатимуть одне з найбільш важливих церковних свят - Трійцю, що тісно пов'язане з народними віруваннями і традиціями. А також з кулінарією.
Про те, що готують на Трійцю і які страви можна приготувати за сучасними рецептами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
Що готують на Трійцю
Символом Трійці, великого літнього свята, підготовка до якого розпочинається більш ніж за тиждень, є рослини, трави та інша зелень.
Це походить з дохристиянських традицій, які були пов'язані вшануванням природи та предків - що мало захистити від злих духів та забезпечити гарний врожай. Тож зелень була одним з головних інгредієнтів страв.
До Трійці і на період свята немає посту або інших заборон, до того ж відповідно до традицій, в цей день відбувалися різноманітні гуляння, тому готували страви з м'ясом та рибою.
Іншими продуктами, які використовувалися в традиційних святкових стравах, були сир та яйця.
Тож окрім рибних і м'ясних страв, до столу на Трійцю також готували страви з яйцями - обов'язково яєчню. Крім цього, варили супи, особливо з зеленню, готували салати, паляниці та пироги, вареники з солодкими начинками та млинці.
Наразі відновлюється традиція народних гулянь з танцями та народними піснями, на які раніше також брали солодощі або пиріжки.
Що приготувати на Трійцю
Смажені пиріжки з яйцем і зеленню
Щоб приготувати цей простий перекус, треба такі інгредієнти:
- борошно - 360 г;
- яйця - 6 шт.;
- кефір - 250 мл;
- сода - 0,5 ч. л.;
- сіль - 0,5 ч. л.;
- цукор - 1 ч. л.;
- олія - 4 ст. л.;
- зелена цибуля - декілька стебел;
- кріп - до смаку;
- перець - до смаку.
Пиріжки з зеленню (скриншот / Смачна їжа)
Для початку приготуйте тісто, для цього змішайте кефір з цукром та сіллю. Додайте соду, влийте олію - і перемішайте інгредієнти.
Поступово додайте борошно, ретельно перемішуючи складники, щоб не було грудочок. Готове тісто має бути еластичним і не липнути до рук.
Для начинки відваріть яйця і остудіть їх в холодній воді. Очистьте їх від шкаралупи і наріжте на дрібні кубики. Промите зелену цибулю і кріп, подрібніть їх. Змішайте яйця з зеленню, за бажанням додайте сіль та перець.
Сформуйте пиріжки, розрізавши тісто на однакові частини і розкачавши кожну на коржик. Всередині викладіть начинку і загорніть краї пиріжка. Після цього обсмажте пиріжки в олії, по 3-4 хвилини з кожного боку.
Суп зі щавлем і яйцем
Для того, щоб приготувати цей суп з зеленню до Трійці, потрібні:
- яйця - 2 шт.;
- щавель - 200 г;
- картопля - 3-4 шт.;
- цибуля - 1 шт.;
- морква - 1 шт.;
- зелень (петрушка та кріп) - до смаку;
- сметана - для подачі;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку.
Суп зі щавлем (ілюстрація: Freepik)
Помийте овочі та зелень, відваріть яйця круто. Почистьте картоплю, моркву й цибулю. Картоплю наріжте кубиками, а моркву, цибулю, щавель і зелень подрібніть.
Відваріть до готовності картоплі в підсоленій воді. В цей час присмажте до золотистого кольору моркву і цибулю, а потім додайте їх до готової картоплі. Додайте до овочів щавель, сіль та перець, перемішайте суп і варіть ще 5-7 хвилин.
Розлийте страву по тарілках, яйця очистьте, розріжте навпіл і додайте до супу. Прикрасьте страву зеленню і сметаною.
Запечена риба з розмарином
Щоб приготувати таку смачну вечерю на Трійцю, треба наступні продукти:
- риба - 2 шт.;
- чебрець та розмарин - по кілька гілочок;
- лимон - 1 шт.;
- оливкова олія - 2-3 ст.л.;
- сіль - до смаку;
- перець - до смаку.
Запечена риба з травами (ілюстрація: Freepik)
Готувати таку вечерю неймовірно просто - для цього промийте і очистьте рибу, а духовку розігрійте до 180 градусів.
Натріть рибу перцем та сіллю, покладіть всередину трави і декілька скибок лимона. Змастіть деко олією, викладіть рибу і запікайте страву протягом 20-25 хвилин.
До речі, раніше ми писали про те, в чому різниця між Трійцею та Зеленими святами і як їх відзначати.
Також читайте, як зробити смачні вареники з сиром чи вишнею до Трійці.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: книга Олекси Воропая "Звичаї нашого народу", Spadok.org.ua, Wikipedia, Smachni vytivky, YouTube-канал "Смачна їжа".