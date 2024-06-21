Трійця 2024. Що готувати на свято: традиційні та сучасні рецепти

В неділю, 23 червня, українці відзначатимуть одне з найбільш важливих церковних свят - Трійцю, що тісно пов'язане з народними віруваннями і традиціями. А також з кулінарією.

Про те, що готують на Трійцю і які страви можна приготувати за сучасними рецептами, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).

Що готують на Трійцю

Символом Трійці, великого літнього свята, підготовка до якого розпочинається більш ніж за тиждень, є рослини, трави та інша зелень.

Це походить з дохристиянських традицій, які були пов'язані вшануванням природи та предків - що мало захистити від злих духів та забезпечити гарний врожай. Тож зелень була одним з головних інгредієнтів страв.

До Трійці і на період свята немає посту або інших заборон, до того ж відповідно до традицій, в цей день відбувалися різноманітні гуляння, тому готували страви з м'ясом та рибою.

Іншими продуктами, які використовувалися в традиційних святкових стравах, були сир та яйця.

Тож окрім рибних і м'ясних страв, до столу на Трійцю також готували страви з яйцями - обов'язково яєчню. Крім цього, варили супи, особливо з зеленню, готували салати, паляниці та пироги, вареники з солодкими начинками та млинці.

Наразі відновлюється традиція народних гулянь з танцями та народними піснями, на які раніше також брали солодощі або пиріжки.

Що приготувати на Трійцю

Смажені пиріжки з яйцем і зеленню

Щоб приготувати цей простий перекус, треба такі інгредієнти:

борошно - 360 г;

яйця - 6 шт.;

кефір - 250 мл;

сода - 0,5 ч. л.;

сіль - 0,5 ч. л.;

цукор - 1 ч. л.;

олія - 4 ст. л.;

зелена цибуля - декілька стебел;

кріп - до смаку;

перець - до смаку.

Пиріжки з зеленню (скриншот / Смачна їжа)

Для початку приготуйте тісто, для цього змішайте кефір з цукром та сіллю. Додайте соду, влийте олію - і перемішайте інгредієнти.

Поступово додайте борошно, ретельно перемішуючи складники, щоб не було грудочок. Готове тісто має бути еластичним і не липнути до рук.

Для начинки відваріть яйця і остудіть їх в холодній воді. Очистьте їх від шкаралупи і наріжте на дрібні кубики. Промите зелену цибулю і кріп, подрібніть їх. Змішайте яйця з зеленню, за бажанням додайте сіль та перець.

Сформуйте пиріжки, розрізавши тісто на однакові частини і розкачавши кожну на коржик. Всередині викладіть начинку і загорніть краї пиріжка. Після цього обсмажте пиріжки в олії, по 3-4 хвилини з кожного боку.

Суп зі щавлем і яйцем

Для того, щоб приготувати цей суп з зеленню до Трійці, потрібні:

яйця - 2 шт.;

щавель - 200 г;

картопля - 3-4 шт.;

цибуля - 1 шт.;

морква - 1 шт.;

зелень (петрушка та кріп) - до смаку;

сметана - для подачі;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Суп зі щавлем (ілюстрація: Freepik)

Помийте овочі та зелень, відваріть яйця круто. Почистьте картоплю, моркву й цибулю. Картоплю наріжте кубиками, а моркву, цибулю, щавель і зелень подрібніть.

Відваріть до готовності картоплі в підсоленій воді. В цей час присмажте до золотистого кольору моркву і цибулю, а потім додайте їх до готової картоплі. Додайте до овочів щавель, сіль та перець, перемішайте суп і варіть ще 5-7 хвилин.

Розлийте страву по тарілках, яйця очистьте, розріжте навпіл і додайте до супу. Прикрасьте страву зеленню і сметаною.

Запечена риба з розмарином

Щоб приготувати таку смачну вечерю на Трійцю, треба наступні продукти:

риба - 2 шт.;

чебрець та розмарин - по кілька гілочок;

лимон - 1 шт.;

оливкова олія - 2-3 ст.л.;

сіль - до смаку;

перець - до смаку.

Запечена риба з травами (ілюстрація: Freepik)

Готувати таку вечерю неймовірно просто - для цього промийте і очистьте рибу, а духовку розігрійте до 180 градусів.

Натріть рибу перцем та сіллю, покладіть всередину трави і декілька скибок лимона. Змастіть деко олією, викладіть рибу і запікайте страву протягом 20-25 хвилин.