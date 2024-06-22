Троица 2024: как украсить дом к празднику в соответствии с традициями

Почему приносят в дом зелень на Троицу

Многие христианские праздники в свое время переплетались с народными традициями и верованиями, которые нередко имели языческие корни и в большинстве своем были связаны с культом земли.

Троица и Зеленые праздники, которые объединились с христианским Святым Воскресением - не исключение.

Для предков украшение дома и двора зеленью было не только проявлением уважения к природе, которая могла как "подарить" хороший урожай, так и наслать ураганы и грозы, но и оберегом от нечисти.

Предки верили, что за несколько дней до Троицы в полях, лесах и вблизи водоемов собираются русалки и другие мифические существа, которые могли защекотать, испортить урожай, или даже прийти в деревни, вредя скоту и людям.

Травы же могли отогнать злую силу, а также принести здоровье и счастье, особенно растения, освященные в воскресенье в церквях - их пытались сохранить до следующего года.

Но в большинстве своем украшение дома происходило до праздника - еще с четверга - с использованием полевых цветов, веточек деревьев и ароматных трав. Такое растительное убранство называли "клечанием".

Чем украсить жилище к Троице

Украсить дверь веточками

Считалось, что это не позволит попасть в дом злым духам, в то же время "пригласит" здоровье и благополучие.

Обычно для этой цели использовали ветки акации, липы, ореха, клена, ясеня и дуба. Иногда использовали бересту и даже листья лопухов, украшая ими не только вход, но и ворота и даже крышу.

Разложить цветы на полках и за иконами

Для этого декора предки использовали сирень, васильки и гвоздики. Однако их не только раскладывали за иконами, но и вешали на стены и потолок.

Сделать зеленый ковер

Устлать пол зеленым "ковром" - непременное дело к Троице. Для этого использовали осоку, полынь, любисток, чабрец, а также "татарскую траву" - аир.

Верили, что ароматные травы своим благоуханием отпугивают нечистую силу. Особенно уважали аир, из стеблей которого делали сладости, засахаривая растение.

Поставить у окна цветы

Во время украшения дома к Троице не обделяли вниманием и подоконники: на него выставляли горшочки и кувшины с цветами - фиалками, пижмой, лилиями, пионами.

Букеты также можно сделать из полевых цветов - васильков и незабудок с добавлением полыни и чабреца - из них обычно плели венки к празднику.

Положить травы на подоконник

Кроме букетов, подоконники можно украсить травами - в частности, мятой, тимьяном, полынью или аиром. Это имело и практическое значение - ведь резкие ароматы отгоняют насекомых, пытающихся попасть в дом через открытые окна.

Не украшать жилище на Троицу

Не советуют украшать дом веткам хвойных деревьев, таких как ель, сосна и лиственница, а также ивой и крушиной - верили, что в иголочках и листьях этих деревьев могут "прятаться" души умерших. Поэтому лучше воздержаться от такого "декора".

В некоторых регионах обходили при выборе веток осину - считали, что украшение из этого дерева призовет беду, ведь на нем, по христианским преданиям, повесился Иуда Искариот.

Однако в других регионах осина, которой украшали двери и крышу, была непременным атрибутом гаданий - зеленые на следующий день листья свидетельствовали о крепком здоровье жителей, почерневшие - предвещали болезни и горе.