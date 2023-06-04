Трійця 2023: гарні листівки і щирі вітання в СМС, віршах і своїми словами

Трійця, або День Зіслання Святого Духа - одне з головних церковних і народних свят в Україні, яке 2023 року відзначається 4 червня, через п'ятдесят днів після Великодня.
В цей день варто робити добро, допомагати нужденним, прощати ворогів і бажати іншим добра, блага, процвітання і добробуту.
Зробити це своїми словами, гарними листівками, картинками, віршами та СМС вам допоможуть наші привітання, які ви знайдете в матеріалі далі.
Вділи всі зелені шати -
І будиночки, і хатки,
Всі немов на карнавал,
В листячку помчав трамвай.
Йдуть святить вінки дівчата,
З ними йдуть Зелені Свята!
З Трійцею я вас вітаю,
Миру, злагоди, добра,
Розуміння, віри в серці
І душевного тепла.
Хай Господь допомагає,
Янгол хай вас боронить,
Хай здійсняться всі бажання
І любов в душі горить.
Світла Трійця хай завжди
Сім'ю оберігає.
Подолати всі проблеми
У житті допомагає.
В цей день бажаю вам добра,
Любові, ласки і тепла.
Хай море сонця подарує
Ця світла радісна пора.
Трійця зелена, весняна, ясна
Йде до нас знову дівиця красна.
Її зустрінемо зіллям духмяним,
Настроєм радісним і весняним.
Кетяги гілля і квітів пахучих,
Щастя прийде до нас неминуче,
Будемо пишно весну закликати,
Трійцю щасливими зустрічати!
У свято Трійці вам бажаю
Багато радості, добра,
Хай море сонця подарує
Погожа літня ця пора!
***
В одяг зелений одягнемо хату,
Бо день особливий - Зелені свята.
З Трійцею, люди, будьте здорові!
Спокою, віри, добра та любові!
Вас зі Трійцею вітаю,
Зелені бажаю в хаті,
Щоб жили завжди ви в мирі
І у Божій благодаті.
Буде хай достаток в домі,
Розуміння і любов,
Хай Господь допомагає
По життю вам знов і знов.
Нехай Трійця подарує радість вашій оселі, здоров‘я всій родині, любов та щирість оточення, теплі дні та сонячний настрій!
У священний день Трійці хочу всім побажати, щоб почуття переповнювали, рідні люди оберігали, чуйні слова вражали в саме серце, події приємно дивували, а вчинки бентежили.
У Зелену неділю, у Трійцю бажаю вам гармонії, радості і тепла! Хай свято прийде у ваш дім і приведе з собою щастя та добробут! Бажаю пишного стола, веселих пісень, домашнього затишку. Хай зникнуть всі негаразди із вашого життя, хай вас оберігають янголи, нехай Бог візьме вас під своє крило, а благодать і спокій панують у душі!
У світле свято Трійці всім серцем бажаю вірного кохання, міцної віри, залізного здоров'я, щасливої усмішки, надійної удачі, прекрасного життя та чудових людей у ній. Нехай Пресвята Трійця захищає тебе від бід і дарує тобі добру надію!
Вітаю з Трійцею і бажаю, щоб у душі завжди жила надія, щоб у серці було багато місця для щирого кохання, щоб у житті все цвіло та гарнішало. Щастя, здоров'я, радості, добробуту, миру та добрих чудес.
Фото: pixabay, freepik, колаж Styler
Світла дому, усмішки на обличчі, світла в очах, щоб берег від усіх напастей ангел-охоронець, а удача, успіх, щастя та благодать завжди вели за руку, захищаючи від негараздів та неприємностей. З Трійцею!
Раніше ми писали також, що категорично не можна робити на Трійцю, щоб не привернути лихо і злидні.
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