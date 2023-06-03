Трійця 2023: головна заборона свята, через яку можна накликати лихо та бідність

Трійця, Зелена неділя, або П'ятдесятниця за православним календарем - День Зіслання Святого Духа, святкуватиметься цьогоріч 4 червня. Це свято належить до Великоднього циклу і вважається великим. Саме тому існує чимало заборон, обмежень, а також традицій і звичаїв цього визначного дня.

Про які заборони варто пам'ятати, і яка з них головна - в матеріалі Styler далі.

Що не можна робити на Трійцю

У це світле свято треба випромінювати доброту, милосердя і людяність. Саме тому заборонено відмовляти у допомозі людям, які цього дійсно потребують. Вірять, що того, хто порушить заборону, цілий рік переслідуватимуть біди та злидні.

З цієї ж причини не можна сваритися, лихословити, бажати комусь зла (навіть подумки). Не варто й ображатися, думати про погане. Постарайтесь сфокусуватися на позитиві і він прийде у ваше життя.

За народними прикметами, на Трійцю не можна купатися у водоймах. Колись наші пращури, які щиро вірили в таких істот, як водяники і русалки, вважали, що вони можуть затягнути людину на дно.

Як і в будь-яке релігійне свято не варто займатися важкою фізичною працею - будувати, ремонтувати, прибирати, прати чи працювати на городі. Можна виконувати лише буденну домашню роботу, готувати їжу людям чи тваринам.

Не можна також мати справу з гострими предметами: різати, стригтися чи стригти нігті, а також брати до рук лопати, коси.

Що треба зробити на "Зелену неділю"

Одна з найцікавіших народних традицій, яка збереглася і до сьогодні: прикрашати будинок свіжими гілками дерев: клена, берези, верби, липи, а також квітами та травами, бажано пахучими: любистком, м'ятою, аїром, чебрецем, полином. Кажуть, що вони приносять удачу та несуть світло.

Букет освячують у храмі або вдома з молитвою і бажано свяченою водою і зберігають цілий рік вдома. Вважається, що так ви відганяєте лихо і привертаєте в дім добробут. А ще лікарські трави використовують для лікування - вважається, що їхня сила значно більша, ніж у неосвячених у храмі на свято.

Після служби у церкві всі збираються за сімейним столом та частуються смаколиками, серед яких мають бути страви із зелені та яєць.

Жодних обмежень у цей день немає. А от алкоголем зловживати не варто. Усе ж таки це релігійне свято, а не весілля.

На Трійцю можна свататися та знайомитися з майбутніми родичами, хрестити немовлят (заборони на цей обряд нема).

Що означає це давнє свято

Свою назву - День Зіслання Святого Духа свято отримало на честь сходження Святого Духа на апостолів, яке їм обіцяв Ісус Христос перед своїм Вознесінням на небеса.

Таким чином це свято позначає з'яву людям Всевишнього в усіх трьох іпостасях як святої Трійці: у вигляді Бога-Отця, у вигляді Бога-Сина і у вигляді Бога-Святого Духа.

Святкується Трійця завжди в неділю, через 50 днів після Великодня, звідси друга назва - П'ятдесятниця.