Троица 2023: красивые открытки и искренние поздравления в СМС, стихах и своими словами

Как поздравить СМС, стихами и открытками

Не стоит беспокоиться

О всяких пустяках.

Сегодня праздник Троицы -

Господь у нас в сердцах!

Пусть в жизни все устроится,

Как в самых сладких снах.

***

В праздник Троицы вам желаю

Много радости, добра,

Пусть море солнца подарит

Прекрасная летняя эта пора!

Сегодня светлая, радостная Троица,

А это значит: все хорошее утроится!

И втрое больше счастья, веры, мира

Пускай вмещает сердце и квартира!

***

Пусть Троица благословит,

От лиха, зла и бед хранит,

Исполнит все Ваши желания,

Надежды, мечты и ожидания.

Я с Троицей святою

Сердечно поздравляю,

Добра, любви и счастья

Вам от души желаю.

Пускай Вас охраняет

Троица святых,

От зла оберегает

И от людей лихих.

Со Святою Троицей!

Пусть дела все спорятся,

Вера укрепляется,

Счастья прибавляется.

Пусть доход умножится,

Жизнь как надо сложится,

Ссоры позабудутся,

А мечты все сбудутся.

С Троицей святою поздравляю,

Доброты и счастья пожелаю!

Бог пускай от бед оберегает,

От ненастья всюду защищает.

Ждет пускай вас мир лишь, свет и благость,

Теплота сердец, любовь и радость.

Пришла святая Троица,

И крепко я желаю,

Пусть благодатью полнится

Вся жизнь твоя до края!

Пусть вера в сердце светится,

Грехи проходят мимо,

И к лучшему изменится

Весь путь необозримый!

Красивые приветствия своими словами и картинками

Пусть Троица подарит радость вашему дому, здоровье всей семье, любовь и искренность окружения, теплые дни и солнечное настроение!

В священный день Троицы хочу всем пожелать, чтобы чувства переполняли, родные люди оберегали, чуткие слова поражали самое сердце, события приятно удивляли, а поступки поражали.

В Зеленое воскресенье, в Троицу желаю вам гармонии, радости и тепла! Пусть праздник придет в ваш дом и приведет с собой счастье и благополучие! Желаю пышного стола, веселых песен, домашнего уюта. Пусть исчезнут все невзгоды из вашей жизни, пусть вас оберегают ангелы, пусть Бог возьмет вас под свое крыло, а благодать и покой господствуют в душе!

В светлый праздник Троицы всем сердцем желаю верной любви, веры, крепкого здоровья, счастливой улыбки, удачи, прекрасной жизни и искренних людей в ней. Пусть Пресвятая Троица защищает тебя от бед и дарит тебе благую надежду!

Поздравляю с Троицей и желаю, чтобы в душе всегда жила надежда, чтобы в сердце было много места для искренней любви, чтобы в жизни все цвело и процветало. Счастья, здоровья, радости, благополучия, мира и добрых чудес!

Фото: pixabay, freepik, коллаж Styler

Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!

Видеопоздравления с Троицей