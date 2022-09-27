Трирічний Лео з Ірпеня заспівав ще один хіт та зворушив відповіддю на запитання: "Що ти зробиш після перемоги?"

На відео Лео з ніжною усмішкою на обличчі виконав: "Коли настане день. Закінчиться війна. Там загубив себе. Побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми. Так лагідно і не пускай".

В кінці ролика батько запитав у Лео, що він зробить, коли дізнається про перемогу Україну.

"Заплющивши очі, він мені відповів. Його відверта відповідь неймовірно зворушлива… Наскільки сильно він бажає миру. Я впевнений, що кожен з нас чекає на нашу перемогу так само сильно, як Лео. Наближаємо перемогу разом. Хто, чим може, на своїх місцях! Люди України поєднують в собі силу, добро та безмежну жагу до свободи! Україна - то любов", - йдеться у повідомленні.

Почувши цікаве питання від тата, хлопчик без роздумів відповів, що після закінчення війни він просто заплющить очі і скаже: "Так, ми перемогли".

У коментарях користувачі в захваті від хлопчика та пишуть, що у всіх українців буде відповідь така ж, коли вони дізнаються про перемогу.