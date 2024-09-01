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Трінчер "засвітила" свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і Dyson

Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Анна Трінчер, яка днями вирішила вдруге відсвяткувати свій день народження, але вже з подругою Діаною Глостер, розповіла, що має вішлист. Це - список подарунків, які вона хоче отримати від друзів. І в ньому було чимало речей.

Що у списку бажань Трінчер, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Так, співачка публікувала в Stories кадри з вечірки, й зазначила, що дуже радіє подарункам, адже всі вони - саме те, що вона хотіла. Трінчер склала вішлист та показала, що всі запрошені могли відкрити його за посиланням.

Трінчер розсекретила свої подарунки (скріншот)

На сайті, який вказала зірка, дійсно є її список бажань. Частину подарунків вже "забронювали" - тобто хтось вирішив їх купити для Трінчер. Але декілька позицій залишаються вільними.

Які речі хоче Трінчер (скріншоти)

Серед речей, які хоче Трінчер: білизна, топи, сукня, брендова сумочка, чимало прикрас. Окрім цього, у вішлисті артистки були наступні позиції:

  • кольє з жовтого золота майже за 40 тисяч гривень
  • вініловий програвач приблизно за 5 тисяч 
  • камера за 54 тисячі
  • випрямляч для волосся Dyson, вартість якого - приблизно 20 тисяч
  • чокер за 32 тисячі 
  • латексні бра та трусики -  7 тисяч 500 гривень та 4 тисячі 400
  • палетка косметики за 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку з російськими піснями.

Окрім цього, нещодавно Євген Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Трінчер, сайт rewish.

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