Трінчер "засвітила" свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і Dyson

Співачка Анна Трінчер, яка днями вирішила вдруге відсвяткувати свій день народження, але вже з подругою Діаною Глостер, розповіла, що має вішлист. Це - список подарунків, які вона хоче отримати від друзів. І в ньому було чимало речей.
Що у списку бажань Трінчер, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Так, співачка публікувала в Stories кадри з вечірки, й зазначила, що дуже радіє подарункам, адже всі вони - саме те, що вона хотіла. Трінчер склала вішлист та показала, що всі запрошені могли відкрити його за посиланням.
Трінчер розсекретила свої подарунки (скріншот)
На сайті, який вказала зірка, дійсно є її список бажань. Частину подарунків вже "забронювали" - тобто хтось вирішив їх купити для Трінчер. Але декілька позицій залишаються вільними.
Серед речей, які хоче Трінчер: білизна, топи, сукня, брендова сумочка, чимало прикрас. Окрім цього, у вішлисті артистки були наступні позиції:
Нагадаємо, раніше Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку з російськими піснями.
Окрім цього, нещодавно Євген Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць.
Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Трінчер, сайт rewish.