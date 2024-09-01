RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Тринчер "засветила" свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и Dyson

Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица Анна Тринчер, которая на днях решила во второй раз отпраздновать свой день рождения, но уже с подругой Дианой Глостер, рассказала, что у нее есть вишлист. Это - список подарков, которые она хочет получить от друзей. И в нем было много вещей.

Что в списке желаний Тринчер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, певица публиковала в Stories кадры с вечеринки, и отметила, что очень радуется подаркам, ведь все они - именно то, что она хотела. Тринчер составила вишлист и показала, что все приглашенные могли открыть его по ссылке.

Тринчер рассекретила свои подарки (скриншот)

На сайте, который указала звезда действительно есть ее список желаний. Часть подарков уже "забронировали" - то есть кто-то решил их купить для Тринчер. Но несколько позиций остаются свободными.

Какие вещи хочет Тринчер (скриншоты)

Среди вещей, которые хочет Тринчер: белье, топы, платье, брендовая сумочка, немало украшений. Кроме того, в вишлисте артистки были следующие позиции:

  • колье из желтого золота почти за 40 тысяч гривен
  • виниловый проигрыватель примерно за 5 тысяч
  • камера за 54 тысячи
  • выпрямитель для волос Dyson, стоимость которого - примерно 20 тысяч
  • чокер за 32 тысячи
  • латексные бра и трусики - 7 тысяч 500 гривен и 4 тысячи 400
  • палетка косметики за 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее Алину Гросу попала в скандал из-за вечеринки с русскими песнями.

Кроме этого, недавно Евгений Клопотенко признался, сколько тратит в месяц.

Во время написания материала были использованы источники: Instagram Тринчер, сайт rewish.

Читайте РБК-Украина в Google News
Анна ТринчерЗвезды шоу-бизнеса