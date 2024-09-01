Трінчер "засвітила" свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і Dyson

Співачка Анна Трінчер, яка днями вирішила вдруге відсвяткувати свій день народження, але вже з подругою Діаною Глостер, розповіла, що має вішлист. Це - список подарунків, які вона хоче отримати від друзів. І в ньому було чимало речей.

Так, співачка публікувала в Stories кадри з вечірки, й зазначила, що дуже радіє подарункам, адже всі вони - саме те, що вона хотіла. Трінчер склала вішлист та показала, що всі запрошені могли відкрити його за посиланням.

Трінчер розсекретила свої подарунки (скріншот)

На сайті, який вказала зірка, дійсно є її список бажань. Частину подарунків вже "забронювали" - тобто хтось вирішив їх купити для Трінчер. Але декілька позицій залишаються вільними.

Які речі хоче Трінчер (скріншоти)

Серед речей, які хоче Трінчер: білизна, топи, сукня, брендова сумочка, чимало прикрас. Окрім цього, у вішлисті артистки були наступні позиції: