ua en ru
Нд, 01 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Трінчер "засвітила" свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і Dyson

Неділя 01 вересня 2024 13:41
UA EN RU
Трінчер "засвітила" свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і Dyson Анна Трінчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Анна Трінчер, яка днями вирішила вдруге відсвяткувати свій день народження, але вже з подругою Діаною Глостер, розповіла, що має вішлист. Це - список подарунків, які вона хоче отримати від друзів. І в ньому було чимало речей.

Що у списку бажань Трінчер, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Так, співачка публікувала в Stories кадри з вечірки, й зазначила, що дуже радіє подарункам, адже всі вони - саме те, що вона хотіла. Трінчер склала вішлист та показала, що всі запрошені могли відкрити його за посиланням.

Трінчер &quot;засвітила&quot; свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і Dyson

Трінчер розсекретила свої подарунки (скріншот)

На сайті, який вказала зірка, дійсно є її список бажань. Частину подарунків вже "забронювали" - тобто хтось вирішив їх купити для Трінчер. Але декілька позицій залишаються вільними.

Трінчер &quot;засвітила&quot; свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і Dyson

Трінчер &quot;засвітила&quot; свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і DysonТрінчер &quot;засвітила&quot; свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і DysonТрінчер &quot;засвітила&quot; свій вішлист. Серед бажань - латексна білизна, брендова сумка і DysonЯкі речі хоче Трінчер (скріншоти)

Серед речей, які хоче Трінчер: білизна, топи, сукня, брендова сумочка, чимало прикрас. Окрім цього, у вішлисті артистки були наступні позиції:

  • кольє з жовтого золота майже за 40 тисяч гривень
  • вініловий програвач приблизно за 5 тисяч
  • камера за 54 тисячі
  • випрямляч для волосся Dyson, вартість якого - приблизно 20 тисяч
  • чокер за 32 тисячі
  • латексні бра та трусики - 7 тисяч 500 гривень та 4 тисячі 400
  • палетка косметики за 10 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Аліну Гросу потрапила у скандал через вечірку з російськими піснями.

Окрім цього, нещодавно Євген Клопотенко зізнався, скільки витрачає на місяць.

Під час створення матеріалу було використано джерела: Instagram Трінчер, сайт rewish.

Читайте РБК-Україна в Google News
Анна Трінчер Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Зеленський розповів, скільки дронів, ракет та авіабомб застосувала РФ по Україні за тиждень
Зеленський розповів, скільки дронів, ракет та авіабомб застосувала РФ по Україні за тиждень