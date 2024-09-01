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Тринчер "засветила" свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и Dyson

Воскресенье 01 сентября 2024 13:41
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Тринчер "засветила" свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и Dyson Анна Тринчер (фото: instagram.com/annatrincher_official)
Автор: Полина Иваненко

Певица Анна Тринчер, которая на днях решила во второй раз отпраздновать свой день рождения, но уже с подругой Дианой Глостер, рассказала, что у нее есть вишлист. Это - список подарков, которые она хочет получить от друзей. И в нем было много вещей.

Что в списке желаний Тринчер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Так, певица публиковала в Stories кадры с вечеринки, и отметила, что очень радуется подаркам, ведь все они - именно то, что она хотела. Тринчер составила вишлист и показала, что все приглашенные могли открыть его по ссылке.

Тринчер &quot;засветила&quot; свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и Dyson

Тринчер рассекретила свои подарки (скриншот)

На сайте, который указала звезда действительно есть ее список желаний. Часть подарков уже "забронировали" - то есть кто-то решил их купить для Тринчер. Но несколько позиций остаются свободными.

Тринчер &quot;засветила&quot; свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и Dyson

Тринчер &quot;засветила&quot; свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и DysonТринчер &quot;засветила&quot; свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и DysonТринчер &quot;засветила&quot; свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и DysonКакие вещи хочет Тринчер (скриншоты)

Среди вещей, которые хочет Тринчер: белье, топы, платье, брендовая сумочка, немало украшений. Кроме того, в вишлисте артистки были следующие позиции:

  • колье из желтого золота почти за 40 тысяч гривен
  • виниловый проигрыватель примерно за 5 тысяч
  • камера за 54 тысячи
  • выпрямитель для волос Dyson, стоимость которого - примерно 20 тысяч
  • чокер за 32 тысячи
  • латексные бра и трусики - 7 тысяч 500 гривен и 4 тысячи 400
  • палетка косметики за 10 тысяч гривен.

Напомним, ранее Алину Гросу попала в скандал из-за вечеринки с русскими песнями.

Кроме этого, недавно Евгений Клопотенко признался, сколько тратит в месяц.

Во время написания материала были использованы источники: Instagram Тринчер, сайт rewish.

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