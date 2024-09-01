Тринчер "засветила" свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и Dyson

Певица Анна Тринчер, которая на днях решила во второй раз отпраздновать свой день рождения, но уже с подругой Дианой Глостер, рассказала, что у нее есть вишлист. Это - список подарков, которые она хочет получить от друзей. И в нем было много вещей.

Так, певица публиковала в Stories кадры с вечеринки, и отметила, что очень радуется подаркам, ведь все они - именно то, что она хотела. Тринчер составила вишлист и показала, что все приглашенные могли открыть его по ссылке.

Тринчер рассекретила свои подарки (скриншот)

На сайте, который указала звезда действительно есть ее список желаний. Часть подарков уже "забронировали" - то есть кто-то решил их купить для Тринчер. Но несколько позиций остаются свободными.

Какие вещи хочет Тринчер (скриншоты)

Среди вещей, которые хочет Тринчер: белье, топы, платье, брендовая сумочка, немало украшений. Кроме того, в вишлисте артистки были следующие позиции: