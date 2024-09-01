Тринчер "засветила" свой вишлист. Среди желаний - латексное белье, брендовая сумка и Dyson
Певица Анна Тринчер, которая на днях решила во второй раз отпраздновать свой день рождения, но уже с подругой Дианой Глостер, рассказала, что у нее есть вишлист. Это - список подарков, которые она хочет получить от друзей. И в нем было много вещей.
Что в списке желаний Тринчер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Так, певица публиковала в Stories кадры с вечеринки, и отметила, что очень радуется подаркам, ведь все они - именно то, что она хотела. Тринчер составила вишлист и показала, что все приглашенные могли открыть его по ссылке.
Тринчер рассекретила свои подарки (скриншот)
На сайте, который указала звезда действительно есть ее список желаний. Часть подарков уже "забронировали" - то есть кто-то решил их купить для Тринчер. Но несколько позиций остаются свободными.
Какие вещи хочет Тринчер (скриншоты)
Среди вещей, которые хочет Тринчер: белье, топы, платье, брендовая сумочка, немало украшений. Кроме того, в вишлисте артистки были следующие позиции:
- колье из желтого золота почти за 40 тысяч гривен
- виниловый проигрыватель примерно за 5 тысяч
- камера за 54 тысячи
- выпрямитель для волос Dyson, стоимость которого - примерно 20 тысяч
- чокер за 32 тысячи
- латексные бра и трусики - 7 тысяч 500 гривен и 4 тысячи 400
- палетка косметики за 10 тысяч гривен.
Напомним, ранее Алину Гросу попала в скандал из-за вечеринки с русскими песнями.
Кроме этого, недавно Евгений Клопотенко признался, сколько тратит в месяц.
Во время написания материала были использованы источники: Instagram Тринчер, сайт rewish.