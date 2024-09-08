Трінчер обікрали на відпочинку (фото)

Що сталося

Трінчер розповіла, що в неї вкрали навушники від Apple. Недешевий аксесуар поцупили невідомі.

І коли співачка це помітила, вона скористалася функцією пошуку AirPods. Їй навіть вдалося відстежити локацію й визначити, як пересувалися крадії.

Трінчер розповіла про крадіжку (скріншот)

Судячи з усього, навушники вкрала людина, яка перебувала в одному готелі зі співачкою. Адже спочатку вона побачила, що крадій знаходився зовсім поруч. А вже потім її навушники опинилися в аеропорту.

Трінчер обікрали (скріншот)

Співачка зазначила, що людина, яка хотіла собі такі навушники, мала б купити їх, а не красти. Спочатку Трінчер навіть засмутилася й риторично питала, чому це сталося саме з нею.

Трінчер розповіла про крадіїв (скріншот)

"Насправді я жартую. Неприємно, але, як каже моя ба, краще грошима. Тож я роблю йогу уяви і розтягую свій фінансовий потік і обмеження в моїй голові", - потім написала зірка й пригадала слова бабусі.

Трінчер відреагувала на крадіжку (скріншот)