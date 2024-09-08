Тринчер обокрали на отдыхе (фото)

Что произошло

Тринчер рассказала, что у нее украли наушники от Apple. Недешевый аксессуар стащили неизвестные.

И когда певица это заметила, она воспользовалась функцией поиска AirPods. Ей даже удалось отследить локацию и определить, как передвигались воры.

Тринчер рассказала о краже (скриншот)

Судя по всему, наушники украл человек, находившийся в одном отеле с певицей. Ведь сначала она увидела, что вор находился совсем рядом. А потом ее наушники оказались в аэропорту.

Тринчер обокрали (скриншот)

Певица отметила, что человек, который хотел себе такие наушники, должен купить их, а не воровать. Сначала Тринчер даже расстроилась и риторически спрашивала, почему это произошло именно с ней.

Тринчер рассказала о воров (скриншот)

"На самом деле я шучу. Неприятно, но, как говорит моя ба, лучше деньгами. Поэтому я делаю йогу воображения и растягиваю свой финансовый поток и ограничения в моей голове", - потом написала звезда и вспомнила слова бабушки.

Тринчер отреагировала на воровство (скриншот)