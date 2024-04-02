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Тримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіці

Вівторок 02 квітня 2024 17:16
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Тримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіці Олена та Володимир Зеленські (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлія Любченко

Олена та Володимир Зеленські вперше за довгий час змогли вийти у світ разом. Вони відвідали виставку Алли Горської "Боривітер" в Українському домі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис першої леді у Facebook.

Олена та Володимир Зеленські проявили ніжність одне до одного на публіці

Олена та Володимир дуже давно не з’являлися разом на публіці, оскільки мають різні та дуже забиті графіки. Наразі максимум подружжя - це спільні обіди, коли вдається синхронізувати графіки та бути разом в одному місці.

Про ці зустрічі та розлуку подружжя розповідала сама дружина президента в інтерв’ю з Пірсом Морганом. А також у цій розмові пані Олена спростувала всі чутки про кризу у стосунках з чоловіком.

Та зараз ми нарешті можемо побачити на власні очі, як тепло і ніжно президентське подружжя тримається за руки та дивиться в одному напрямку.

Тримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіціТримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіціТримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіці

Олена та Володимир Зеленські разом вийшли на публіку (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

"Відвідала з Президентом України Володимиром Зеленським виставку Алли Горської "Боривітер" в Українському домі. Глибока експозиція, бо вона не лише про творчість мисткині-шестидесятниці - вона звучить голосами цілого покоління. Репресованого, розстріляного радянською владою", - розповідає перша леді.

Олена була одягнена у блакитну сорочку та чорний класичний костюм, що складається з брюк та піджака. Вона доповнила свій елегантний лук сережками та акуратно вклала волосся.

А от пан президент виглядав як і зазвичай, у чорному світшоті з тризубом та у штанях кольору хакі.

"Боривітер" триватиме до 28 квітня, і це хороша можливість познайомитись (а для когось - заглибитись) із важливим пластом нашої культури. Бо коли, як не зараз, вивчати своє минуле, щоб розуміти, за яке майбутнє ми боремося", - продовжила Олена.

Тримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіціТримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіціТримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіціТримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіціТримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіціТримаються за руки та дивляться в майбутнє: подружжя Зеленських вперше за довгий час з'явилось на публіці

Фото з виставки, яку відвідало президентське подружжя (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Раніше ми розповідали, як зараз спілкується родина Зеленських.

Також дізнавайтеся, для чого Олена Зеленська одягнула різнокольорові шкарпетки.

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