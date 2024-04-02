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Держатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публике

Вторник 02 апреля 2024 17:16
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Держатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публике Елена и Владимир Зеленские (фото: facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Юлия Любченко

Елена и Владимир Зеленские впервые за долгое время смогли выйти вместе. Они посетили выставку Аллы Горской "Боривитер" в Украинском доме.

Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение первой леди в Facebook.

Елена и Владимир Зеленские проявили нежность друг к другу на публике

Елена и Владимир очень давно не появлялись вместе на публике, поскольку имеют разные и очень забитые графики. Сейчас максимум супругов - это совместные обеды, когда удается синхронизировать графики и быть вместе в одном помещении.

Об этих встречах и разлуке супругов рассказывала сама жена президента в интервью с Пирсом Морганом. А также в этом разговоре Елена опровергла все слухи о кризисе в отношениях с мужем.

Но сейчас мы наконец-то можем увидеть своими глазами, как тепло и нежно президентские супруги держатся за руки и смотрят в одном направлении.

Держатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публикеДержатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публикеДержатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публике

Елена и Владимир Зеленские вместе вышли на публику (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

"Посетила с Президентом Украины Владимиром Зеленским выставку Аллы Горской "Боривитер" в Украинском доме. Глубокая экспозиция, потому что она не только о творчестве художницы-шестидесятницы - она звучит голосами целого поколения. Репрессированного, расстрелянного советской властью", - рассказывает первая леди.

Елена была одета в голубую рубашку и черный классический костюм, состоящий из брюк и пиджака. Она дополнила свой элегантный лук серьгами и аккуратно уложила волосы.

А вот президент выглядел как обычно в черном свитшоте с трезубцем и в штанах цвета хаки.

"Боривитер" продлится до 28 апреля, и это хорошая возможность познакомиться (а для кого-то углубиться) с важным пластом нашей культуры. Потому что когда, как ни сейчас, изучать свое прошлое, чтобы понимать, за какое будущее мы боремся", - продолжила Елена.

Держатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публикеДержатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публикеДержатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публикеДержатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публикеДержатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публикеДержатся за руки и смотрят в будущее: супруги Зеленские впервые за долгое время появились на публике

Фото с выставки, которую посетили президентские супруги (фото: facebook.com/olenazelenska.official)

Раньше мы рассказывали, как сейчас общается семья Зеленских.

Также узнайте, для чего Елена Зеленская надела разноцветные носки.

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Владимир Зеленский Елена Зеленская Президент
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